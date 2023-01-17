Altın yatırımcıları dikkat! Uzman isim tarih vererek uyardı! 'Düşüş devam edecek'

Altın fiyatlarındaki son gelişmeler tüm yatırımcılar tarafından güncel olarak takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli altın yatırımcıları gram altının seyrinin ne yönde devam edeceğini merak ediyorlar. Bu kapsamda Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş çok önemli açıklamalarda bulundu ve yatırımcıları bir kez daha tarih vererek uyardı...

ALTIN FİYATLARI GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Ons altın fiyatlarındaki hareketlilik piyasalarda dengeleri değiştirmeye başladı. Dün 2000 dolar seviyelerine doğru hareket etmeye başlayan ons altın, gram altın tarafında da ivme etkisi yarattı. Bu sayede dün gram altın yine rekor tazeledi ve 1.165 liraya kadar yükseldi.

Altın fiyatları bugün ise güne düşüşle başladı ve şu anda gram altın 1.153,67 seviyesinden alınıyor 1,153,88 lira seviyesinden satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1,911,41 TL alış, 1,911,68 satış fiyatından işlem görüyor.

Peki, altın fiyatlarındaki düşüş devam edecek mi? Altın fiyatları yeniden yükselecek mi? İşte Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in son açıklamaları...

Altın kahini İslam Memiş altın fiyatlarındaki hareketlilik ile birlikte gram ve ons altının seyrinin ne yönde devam edeceğini değerlendirdi ve yatırımcıları tarih vererek uyardı. Memiş altında düşüşün devam edeceğini şu sözleri ile duyurdu;

'DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK'

''Özellikle geçen hafta 1190 lira seviyesine kadar yükselen serbest piyasalarda test edilen gram altının bugünün 10 lira geri geldiğini gördük. Ancak bu yeterli mi? değil. Yine bu düşüşlerin ben devam edeceğini düşünüyorum.''

''Sabah saatlerinde altının ons fiyatı 1929 dolar seviyesine kadar yükselmişti şu anda 1914 dolar seviyesinde. Teknik olarak 1911 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılırsa benim beklediğim 1850 dolar seviyesine tekrar gündeme gelebilir. Ancak 1911 dolar seviyesi üzerinde tutulursa yukarıda 1950 dolar seviyesi var. 1850-1950 bu bant aralıklarını sürekli olarak takip etmemiz gerekiyor. Ama ibre hangisinden yöne derseniz ben yine kişisel beklentimi söylüyorum yani 1850 dolar seviyesine kadar bir geri çekilmemin mümkün olacağını ve kar satışlarının önümüzdeki haftalarda da tekrar devam edeceğini tahmin ediyorum.''

ELİNDE DOLARI OLANLAR DİKKAT

Memiş, altının ons fiyatındaki bu düşüşle birlikte elinde doları olanları da uyardı. İşte o açıklamaları;

''Elinde dolar bulunan yatırımcı ons altını takip ediyorsa 1911 dolar seviyesini yakından takip etmesi gerekiyor. Geçen haftaki uyarılarda altının ons fiyatının bir geri çekilme bekliyorum bu geri çekilmeler teknik olarak aşağı yönlü düzeltmeler de 2 hafta boyunca sürebilir dikkat edin uyarılarım vardı. Bu uyarılarım halen geçerliliğini koruyor. Yukarıda 1950 dolar direnci her ne kadar olsa da aşağıda ben destek seviyelerinden alımın daha mantıklı bi karar olduğunu düşünüyorum.''

