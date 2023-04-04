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  4. Altın yatırımcıları dikkat! Uzman isim uyardı: 'Pişman olursunuz!' İşte 4 Nisan 2023 Salı tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları...

Altın yatırımcıları dikkat! Uzman isim uyardı: 'Pişman olursunuz!' İşte 4 Nisan 2023 Salı tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları...

04.04.2023 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in uyarısı sonrası haftanın ikinci işlem gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar/TL kuru alış fiyatı 19.1907 liradan, satış fiyatı ise 19.2002 liradan işlem görüyor. Bir önceki kapanışını 20.9396 TL'den yapan euro şu anda 20.9270 TL alış ve 20.9524 TL satış fiyatına sahip. Peki tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar? İşte 4 Nisan 2023 altın fiyatları..

Altın yatırımcıları dikkat! Uzman isim uyardı: 'Pişman olursunuz!' İşte 4 Nisan 2023 Salı tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları...

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri bugün de yakından takip ediliyor. İslam Memiş geçen haftayı düşüş ile kapatan altına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları arama motorlarında araştırılıyor. İşte 4 Nisan 2023 Salı gününün güncel altın fiyatları...

ALTIN İÇİN UZMAN İSİMDEN KRİTİK UYARI: "BU KEZ SON!"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yaptığı açıklamada "Bu kez son” diyerek uyarıda bulundu.

Gram altın fiyatına dikkat çeken uzman isim konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Aman uzak durun, gaza gelmeyin, bu fiyatlar bir kere daha geri gelecek ondan sonra aşağı yönlü bir tur daha düşüş göreceğiz ve bunu bekleyen arkadaşlarımız, eline TL geçmiş olabilir, dolar geçmiş olabilir, bu arkadaşlar üzülmesin, son şans gelecek ve değerlendirecek. Sonra 1300, 1400, 1500’lü rakamları konuşacağız”

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (4 NİSAN 2023 SALI)

Altın fiyatları, 4 Nisan 2023 Salı günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.214,64 TL'den yapan gram altın bugün 1.223,85 TL alış, 1.224.04 TL satış fiyatından işlem görüyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 8.109,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 8.100,00 liradan alınıyor, 8.180,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.070.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.062,00 liradan alınıyor, 4.106,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.035,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 4 Nisan itibariyle 2.031,00 liradan alınıyor, 2.053,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 4 Nisan günü 8.092,00 TL alış, 8,172,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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