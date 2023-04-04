Altın yatırımcıları dikkat! Uzman isim uyardı: 'Pişman olursunuz!' İşte 4 Nisan 2023 Salı tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları...

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri bugün de yakından takip ediliyor. İslam Memiş geçen haftayı düşüş ile kapatan altına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları arama motorlarında araştırılıyor. İşte 4 Nisan 2023 Salı gününün güncel altın fiyatları...

ALTIN İÇİN UZMAN İSİMDEN KRİTİK UYARI: "BU KEZ SON!"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yaptığı açıklamada "Bu kez son” diyerek uyarıda bulundu.

Gram altın fiyatına dikkat çeken uzman isim konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Aman uzak durun, gaza gelmeyin, bu fiyatlar bir kere daha geri gelecek ondan sonra aşağı yönlü bir tur daha düşüş göreceğiz ve bunu bekleyen arkadaşlarımız, eline TL geçmiş olabilir, dolar geçmiş olabilir, bu arkadaşlar üzülmesin, son şans gelecek ve değerlendirecek. Sonra 1300, 1400, 1500’lü rakamları konuşacağız”

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (4 NİSAN 2023 SALI)

Altın fiyatları, 4 Nisan 2023 Salı günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.214,64 TL'den yapan gram altın bugün 1.223,85 TL alış, 1.224.04 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 8.109,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 8.100,00 liradan alınıyor, 8.180,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.070.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.062,00 liradan alınıyor, 4.106,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.035,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 4 Nisan itibariyle 2.031,00 liradan alınıyor, 2.053,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 4 Nisan günü 8.092,00 TL alış, 8,172,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.



