Gram altın için tarih ve rakam verildi! Kritik haftada heyecanlandıran tahmin: 'O seviyeler bizi bekliyor olabilir...'

Ons altın, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları sonrası sert düşüş gösterdi. Piyasalardaki bu hareketliliğin ne yönde devam edeceği ise merak konusu oldu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Senol Kaan'dan kritik altın analizi geldi. Uzman isim o seviyeyi işaret etti ve 'Bu haftayı sakin geçirmemiz gerekiyor' açıklamasını yaptı.

''SAKİN OLUN, PANİK YAPMAYIN''

1.816 dolar bölgesinde dolaşan ons altın fiyatları hızlı bir erime yaşadı. Senol Kaan 'Özellikle Fed Başkanı'nın yaptığı açıklamalara bakılarak bir yol haritası belirlenecek ise ABD tarafında faiz artışlarının devam edeceği sonucunu çıkarıyoruz. Bu yüzden özellikle bu haftayı sakin bir şekilde atlatmaya çalışmamız gerekiyor. Panik ve stres olduğumuz andan itibaren yanlış işlemlerde bulunabiliriz.' açıklamasını yaptı.

Günlük analizde genel trendin pozitif olduğunu dile getiren Kaan, 'Geri çekilmeler olabilir özellikle bu hafta hareketlilik olacağını unutmayın' uyarısını yaptı.

'BU SEVİYEYE DİKKAT'

Bu haftayı en kritik seviye olan 1.850 seviyesine inmeme kanaatindeyiz açıklamasını yapan Kaan, inerse de bu erime hız kazananabilir açıklamasını yaptı. 1800'lü seviyelerin üzerinde kalmayı başarırsa da yükselişe geçecektir açıklamasını yaptı.

Haftalık altın analizinde ise altın ons fiyatlarının yatay bir seyir izlediğini dile getiren Kaaan, hafif bir eğimle yoluna devam edecek dedi.

'HER GERİ ÇEKİLME BİR FIRSAT'

Aylıkta ise genel trendin pozitif olduğunu söyleyen uzman isim 'Bu hafta çok hareketli bir hafta, umarız 1800'lü seviyelerin üzerinde kalıcılık sağlar. Panik olmayın. Orta ve uzun vadede değerlendirme yapmanız gerekli. Her geri çekimeyi fırsat olarak bilmeniz gerekiyor' diye konuştu.

YILIN İKİNCİ YARISINDA GRAM ALTIN FİYATLARI 1300 TL'Yİ GÖREBİLİR

Araştırma Analisti Ahmet Deniz Yağbasan ise gram altın için yaptığı tahmininde, “Bu yıl 1185 TL ile zirve, 1095 TL ile dip seviye görüldü. Fiyatlar, iki ABD verisi öncesi 2023 yılında gördüğü dip seviyelere yakın seyrediyor. Dolar/TL’nin de stabil görünümü dikkate alındığında, gram altında 1095-1100 TL seviyelerinin önemli bir taban noktası olduğu söylenebilir. Ons altında 2 bin dolar senaryosu destek bulursa, gram altında da 1250-1300 TL bandına doğru bir hareketlilik, yılın ikinci yarısı itibarıyla bizi bekliyor olabilir” dedi.

