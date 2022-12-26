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Altın yatırımcılarına müjdeli haber! Uzman isim analizini paylaştı: "Altın değerinde bir bilgi"

26.12.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sene sonu yaklaşırken piyasaların gözleri teknik analizde hem yıllık hem de aylık kapanışlara çevrildi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Senol Kaan, altın yatırımcılarını sevindirecek altın beklentisini, dolar endeksi üzerinden teknik analiz yaparak yorumladı. İşte ayrıntılar...

Altın yatırımcılarına müjdeli haber! Uzman isim analizini paylaştı: "Altın değerinde bir bilgi"

Altın ve dolar fiyatları, 2022'nin en çok konuşulanları arasında yer aldı. Dolara endeksli altın fiyatlarında doların değeri belirleyici oluyor. Uzman Kaan, altın fiyatlarını dolar üzerinden yorumladı ve "Dolar endeksinin değer kaybetmesi altın yatırımcıları için çok güzel bir durum" dedi.

Altın yatırımcılarına müjdeli haber! Uzman isim analizini paylaştı:

"ALTIN YATIRIMCILARI İÇİN ALTIN DEĞERİNDE BİLGİ"

Uzman Kaan, 104 seviyesindeki dolar endeksinin 99 seviyelerine inebileceğini belirterek, "200 günlük hareketli ortalamayı 50 günlük hareketli ortalama aşağı yönlü keserse, dolar endeksinde sert bir şekilde zayıflama olabilir. Bu da altın yatırımcıları için inanılmaz derecede güzel haberlerin başlayacağı sinyalini veriyor aslında." dedi.

Altın yatırımcılarına müjdeli haber! Uzman isim analizini paylaştı:

ABD dolar endeksi grafiğinin geçmişine baktığında 50 günlük hareketli ortalamanın 100 ve 200 günlük hareketli ortalamayı kırdığını ve fiyatın hızla düştüğünü belirten Kaan, "İlerleyen dönemlerde 99, 100 seviyelerinde dolar endeksiyle karşı karşıya kalabiliriz." dedi.

Altın yatırımcılarına müjdeli haber! Uzman isim analizini paylaştı:

Açıklamalarının devamında ise, "Bu da ons altının ilerleyen dönemlerde yavaş yavaş yükseleceğinin bir sinyali aslında. Altın yatırımcıları için altın değerinde bir bilgi" ifadelerini kullandı.

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Altın dolar teknik analiz

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