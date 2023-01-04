ALTIN yatırımcısı DİKKAT! 4 Ocak 2023 gram, tam, yarım, çeyrek altın ne kadar, kaç TL? Uzman isimden olay iddia: "1865 dolar olacak!"

Altın ile ilgili son dakika gelişmeleri, haftanın üçüncü işlem gününde hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Güncel fiyatlar, İslam Memiş'in, ons altın için 1865 dolar yükseliş beklediğini açıklamasının ardından 4 Ocak 2022 Çarşamba günü araştırılıyor. Peki, bugün ons, gram, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek altın ne kadar? İşte 4 Ocak 2023 Çarşamba gününün güncel altın fiyatları ve detaylar...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (4 OCAK 2023 ÇARŞAMBA)

Altın fiyatları, 4 Ocak 2023 Çarşamba günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

ONS ALTIN KAÇ DOLAR?

Önceki kapanışını 1.838,15 dolardan yapan ons altın bugün 1.846,44 dolar alış, 1.846,64 dolar satış fiyatından işlem görüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.105,82 TL'den yapan gram altın bugün 1.112,16 TL alış, 1.112,13 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,377,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.324,00 liradan alınıyor, 7.415,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.703.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.649,00 liradan alınıyor, 3.722,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.851,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 4 Ocak itibariyle 1.829,00 liradan alınıyor, 1.861,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 4 Ocak 7.322,00 TL alış, 7,413,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

İSLAM MEMİŞ'TEN ONS ALTIN UYARISI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş hem gram altın için hem de ons altına yönelik açıklamada bulundu.

Memiş, ons altın ve ons gümüşteki büyük artışı işaret etti ve kâr satışlarının gelebileceği yönünde açıklamada bulundu.

"ONS ALTIN 1.865 DOLARI GÖRECEK!"

Destek seviyeleri test edildikten sonra ikinci atağın yaşanabileceğini söyleyen İslam Memiş, ons altın için bin 865 dolar, ons gümüş için ise 25,40 seviyelerine yükseliş beklediğini ifade etti.

İşte İslam Memiş'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın devamı:

"2022'de gram altın 775 liradan 1114 liraya, yüzde 43 artış gösterdi. Gram gümüş ise 9,92 liradan 14,35'e yüzde 45 yükseldi. 2022'yi gümüş önde tamamladı, 2023'te de öyle"

"EUR-USD ve GBP-USD'da da geri çekilme yaşanabilir. Düşüşler kalıcı olmayacak. EUR-USD için bir sonraki atakta 1.09, GBP-USD içni ise bir sonraki atakta 1,25'i bekliyor olacağım."

