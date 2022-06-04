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Altın yatırımcısını ‘Kendinizi hazırlasanız iyi olur’ diyerek uyardı! ‘Fırtına değil kasırga…’

04.06.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Agresif bir Fed karşısında büyümenin yavaşlamasına ilişkin endişeler, ciddi durgunluk korkularını harekete geçirirken altın fiyatları için çok sert bir uyarı geldi. ‘Fırtına değil kasırga’ diyerek yatırımcıyı uyaran JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, “Kendinizi hazırlasanız iyi olur. Şu anda hava biraz güneşli, işler iyi gidiyor, herkes Fed’in bunu halledebileceğini düşünüyor. O kasırga tam orada, yolun aşağısında, bize doğru geliyor” ifadelerini kullandı.

Altın yatırımcısını ‘Kendinizi hazırlasanız iyi olur’ diyerek uyardı! ‘Fırtına değil kasırga…’

ABD’de özel sektör istihdamının son ayda beklentilerin çok altında kalmasıyla ons altın Perşembe günü 1870 dolara çıkarak 9 Mayıs sonrası en yüksek seviyeyi görmüştü. Dün ise de gün içinde 1.874 doları test eden kıymetli metal, tarım dışı istihdam sonrası kazançlarını silerek 1850 doların altını test etti.

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ABD’de tarım dışı istihdam son ayda 390 bin ile beklentilerin üzerinde artarken saatlik kazançlarda da yavaşlama oldu. İşsizlik oranında pandemi öncesi yüzde 3,6 seviyesi de korundu. ABD Merkez Bankası Fed’in istihdama zarar vermeden uygulamak istediği para politikası için son veriler olumluydu. Böylece Haziran ve Temmuz’da 50’şer baz puanlık faiz artışı beklentisi de kuvvetlendi.

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“FAİZ ARTIŞINA EYLÜLDE ARA VERMEK ZOR”

Fed yetkilileri geçtiğimiz ay yarım puanlık artış gerçekleştirmiş ve son 40 yılın en yüksek enflasyonunu kontrol altına almak amacıyla önümüzdeki iki toplantı için aynı oranda faiz artışı yapabileceklerinin sinyallerini vermişti. Fed Başkan Yardımcısı Lael Brainard da Perşembe günü yaptığı açıklamada Haziran ve Temmuz ayları için 50 baz puanlık artışın mantıklı göründüğünü ve Eylül ayında faiz artışına ara verileceğini söylemenin zor olduğunu söyledi.

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Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ise enflasyonun henüz zirveye ulaşmadığını, birkaç ay devam eden aşağı yönlü okumaların görülmesi gerektiğini belirtti. Mester, Fed'in gelecek iki toplantısının her birinde faiz oranlarının yarım puan artırılması gerektiğini ifade etti.

GRAM ALTIN YATIRIMCISININ YÜZÜ GÜLDÜ

Dolar/TL kurunun dün 16,54 seviyesini görmesi altının gram fiyatına 2022 yılının zirvesini getirdi ve 993 liraya yükseldi. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2 ye yakın değer kazandı.

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PİYASALARA FIRTINA DEĞİL KASIRGA GELİYOR

Ancak altın fiyatları için değerlendirmede bulunan JPMorgan Chase CEO’su Jamie Dimon’dan yatırımcıları endişelendirecek bir açıklama geldi. New York’taki bir finans konferansında kalabalığa, yaklaşan ekonomik ‘kasırga’ hakkında bilgi veren JPMorgan Chase CEO şunları söyledi:

“Biliyorsun, fırtına bulutları var dedim, ama değiştireceğim, bu bir kasırga. Kendinizi hazırlasanız iyi olur. JPMorgan kendini hazırlıyor ve bilançomuz konusunda çok tutucu olacağız. Ve şu anda ekonomik durumlar ‘iyi’ görünse de, ‘küçük’ bir kasırga mı yoksa ‘Sandy süper kasırgası‘ mı olacağı hala belirsiz. Şu anda hava biraz güneşli, işler iyi gidiyor, herkes Fed’in bunu halledebileceğini düşünüyor. O kasırga tam orada, yolun aşağısında, bize doğru geliyor.”

GRAM ALTINDA 1100 LİRA BEKLENTİSİ

Finans Analisti Şevket Apuhan Mynet’e yaptığı değerlendirmesinde gram altın için fiyat tahminini paylaştı. Apuhan gram altın fiyatlarına ilişkin beklentisini şu sözlerle açıkladı:

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“Özellikle son günlerde gittikçe artan belirsizlik ve bu belirsizliğin uluslararası gelişmelerle de desteklenmesi sonucu ‘Güvenli liman’ arayışı önem kazanıyor. Bu arayış ise en çok altın fiyatlarına yansıyor ve bu yansıma sonucu altında rekor üzerine rekor kırılıyor. Kısa vadede herhangi bir rahatlatıcı gelişme de ufukta gözükmemekte. Jeopolitik risklerin artması da paniği tetikliyor. Bununla beraber dünyada artan enflasyon sonucu merkez bankaları faiz silahına sarılmış durumdalar. Özellikle, Fed faiz artırımında bulundukça dolar güçleniyor ve çekilen faiz kılıcı ons altını da doğrudan etkiliyor ancak faiz artırımlarının getirdiği belirsizlikler ve olumsuz beklentiler altının her defasında yeniden atağa geçmesine yol açıyor. Şu an için yakın dönemde altının değer kaybedeceğini yorumlamamıza yol açacak bir gelişme de yok. Dolayısıyla bu sene içerisinde gram altını süreli iniş ve çıkışlardan sonra 1100 lira seviyesinin üzerinde görmemiz sürpriz olmayacaktır.”

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