ALTIN yatırımcısının cepleri dolacak! 20 Aralık 2022 tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Uzman isimden 1.450 TL uyarısı!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri İslam Memiş'in açıklaması sebebiyle 20 Aralık 2022 Salı günü hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar, önceki kapanışını 18,6409 TL'den yaptı. Dolar, geçtiğimiz gün 18,6368 TL alış, 18,6450 TL satış fiyatından işlem gördü. Önceki kapanışını 19,7783 TL'den yapan Euro ise dün 19,7714 alış, 19,7853 TL satış fiyatından el değiştirdi. Peki; tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 20 Aralık 2022 Salı gününün güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (20 ARALIK 2022 SALI)

Altın fiyatları, 20 Aralık 2022 Salı günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.071,50 TL'den yapan gram altın bugün 1.073,02 TL alış, 1.073,21 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,104,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.048,00 liradan alınıyor, 7.122,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3,564.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.509,00 liradan alınıyor, 3.576,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.781,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 20 Aralık itibariyle 1.757,00 liradan alınıyor, 1.784,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 20 Aralık günü 7.037,00 TL alış, 7,111,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP

İSLAM MEMİŞ'TEN 'ALTIN' UYARISI: "ÖYLE BİR RAKAM YOLDA Kİ..."

Altın konusunda açıklamada bulunan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Sadece dolar kurundan destek alarak gram altın buralara geldi. Ons altın daha bu işe dahil olmadı." dedi.

Gram altın yatırımcıları için sevindiren rakamı açıklayan Memiş, yıl sonunda gram altının bin 450 TL'yi görebileceğini ifade etti.

Ons altına yönelik de konuşan İslam Memiş "Serbest bırakmadılar" yorumunda bulundu.

Altının baskılandığını bir kez daha vurgulayan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altının şu anda bin 450 TL olması gerektiğini söyleyerek altının resesyon ve enflasyondan beslendiğini ifade etti.



