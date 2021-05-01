Altın yükselecek mi? Altın ne kadar olur?

Kripto paralar, dolar endeksindeki yükseliş, koronavirüs sürecinin yönetimi, ABD’den yapılan her açıklama, hem piyasaları hem de altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Gümüş tarafı da altın gibi değer görürken, analistler gümüşe de yatırım yapılması gerektiğini söylüyor…

ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

Altın fiyatları ile ilgili konuşan analistler, şunları söyledi;

Dünya çapında kürselen olan altının yükseleceğini düşünüyorum. Yatırımcıların uzun vadede biraz daha sabırlı olmasını tavsiye ederim. Altına yatırımlarını güvenli bir şekilde yapabilirler…

Ancak uzun vadeli yatırım yapanların altında satış için biraz daha beklemesi daha doğru.

Ayrıca altının yanında yükselen değer gümüşün de değerlendirilmesinden yanayım…

Altındaki fiyat dalgalanmaların ardından gümüşte de yüzde 40 artış meydana geldi. Uzmanlar uzun vadeli yatırımların gümüşe yapılmasını tavsiye ediyor.



ALTIN FİYATLARI İÇİN OLASI OLUMSUZ GELİŞMELER

-Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 2'yi geçmesi

-ABD'de enflasyon riskinin giderek güçlenmesinin ardından Fed'in beklenenden evvel faiz ve varlık alımlarını kısma hamlesi yapması ya da yapacağını duyurması