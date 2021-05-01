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Altın yükselecek mi? Altın ne kadar olur?

01.05.2021 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugünlerde, son haftaların ne yüksek seviyelerine kadar ulaşarak, 470 TL’yi de aşan altın fiyatlarıyla ilgili yatırımcılardan öneriler paylaşıldı. Gram altın, yükselişini sürdürürken, diğer altın türevleri de onunla paralel hareket ediyor.

Altın yükselecek mi? Altın ne kadar olur?

Kripto paralar, dolar endeksindeki yükseliş, koronavirüs sürecinin yönetimi, ABD’den yapılan her açıklama, hem piyasaları hem de altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Gümüş tarafı da altın gibi değer görürken, analistler gümüşe de yatırım yapılması gerektiğini söylüyor…

ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

Altın fiyatları ile ilgili konuşan analistler, şunları söyledi;

Dünya çapında kürselen olan altının yükseleceğini düşünüyorum. Yatırımcıların uzun vadede biraz daha sabırlı olmasını tavsiye ederim. Altına yatırımlarını güvenli bir şekilde yapabilirler…

Ancak uzun vadeli yatırım yapanların altında satış için biraz daha beklemesi daha doğru.

Ayrıca altının yanında yükselen değer gümüşün de değerlendirilmesinden yanayım…

Altındaki fiyat dalgalanmaların ardından gümüşte de yüzde 40 artış meydana geldi. Uzmanlar uzun vadeli yatırımların gümüşe yapılmasını tavsiye ediyor.

ALTIN FİYATLARI İÇİN OLASI OLUMSUZ GELİŞMELER

-Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 2'yi geçmesi

-ABD'de enflasyon riskinin giderek güçlenmesinin ardından Fed'in beklenenden evvel faiz ve varlık alımlarını kısma hamlesi yapması ya da yapacağını duyurması

-Dolar endeksinde yükseliş

-Kripto paralarda yeni yükseliş trendinin başlayarak likiditenin o tarafa yönelmesi…

-Dünyada aşılama ile beraber yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin kontrol altına alınması ve ekonomilerin açılması

Fed Başkanı Jerome Powell, son yaptığı konuşmada, faiz ve enflasyon beklentilerine ilişkin Fed'in önceki görüşlerini muhafaza ettiğini ve herhangi bir değişiklik olmayacağı açıklamasında bulunmuştu.

Ayrıca, ABD'de açıklanacak her ekonomik veri, yatırımcılar için büyük önem taşıyor. Verilerde beklenenden iyi gelecek rakamlar, ekonominin para politikası yönüyle desteklenmesi gerekliliğini azaltacağından dolayı Fed'in olası sıkılaştırma hamlesini öne çekebileceği ihtimalini beraberinde getiriyor. Fed faiz artırımı yapmadan evvel varlık alım programıyla bir düzenleme yapacağını duyurmuştu.

Analistlerin büyük çoğunluğu Fed'in 120 milyar dolarlık varlık alım programının bu yılın sonundan evvel azaltılacağını yönünde görüş belirtiyor.


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