FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Altın yükselişe geçti... Gram altın ne kadar? 1 Ekim 2020 Perşembe Kapalıçarşı canlı altın piyasası! Çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı son durum!

Altın yükselişe geçti... Gram altın ne kadar? 1 Ekim 2020 Perşembe Kapalıçarşı canlı altın piyasası! Çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı son durum!

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.10.2020 07:42 | Son Güncelleme

Altının geçtiğimiz hafta ani düşüşü yatırımcıların tedirgin etti. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorularına cevap arayan düğün sahipleri son günlerde altındaki fiyat artışından şikayetçi. Altın fiyatlarında son durum nasıl? 1 Ekim 2020 Perşembe anlık güncel altın kuru fiyatları merak edilmeye başlandı. Uluslararası piyasalarda alınan Fed açıklamaları ile altın fiyatları tekrar hareketlendi. Gram altın güne nasıl başladı? İşte Kapalıçarşı canlı ve anlık altın piyasası.

Altın yükselişe geçti... Gram altın ne kadar? 1 Ekim 2020 Perşembe Kapalıçarşı canlı altın piyasası! Çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı son durum!

Altın geçtiğimiz hafta ani düşüşlerden dolayı yatırımcısını heyecanlandırdı. ABD ile Çin arasındaki gerilimler devam ederken, ABD işsizlik oranı açıklamaları ile altın fiyatları hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Geleneksel olarak her yıl yapılan Jakcson Hole sempozyumunda bu yıl konuşma yapan Fed Başkanı Jerome Powell, ortalama olarak yüzde 2 enflasyon hedefleyeceklerinin duyurusunu yapmıştı. Sempozyumun ardından altın fiyatları hareketlendi. Altın fiyatları ne olacak araştıran yatırımcılar için analistlerden, "altın fiyatları tekrar rekor kırabilir" yorumu geldi. Altının ons fiyatının tekrar hareketlenmesi ile uzmanlardan altın tahminleri araştırmasını yapan vatandaşlar heyecanla altın fiyatlarının düşmesini bekliyor. Düğünlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi sorusu oldu? Fiyatlardan dolayı artık çeyrek altın dahi alamayan vatandaşlar gram altına yöneldi. Altın fiyatlarında son durum nasıl merak edenler için detaylar haberimizde. 1 Ekim 2020 Perşembe anlık altın kuru fiyatları merak edilmeye başlandı. Gram altın güne nasıl başladı? Altın fiyatları yükselir mi? İşte detaylar…

Bir gram altın ne kadar?

Geçtiğimiz hafta Fed Başkanı'nın Jakcson Hole sempozyumunda enflasyona dair açıklama yapmasının ardından, ABD işsizlik rakamlarının açıklanması ve aşı açıklamalarının sürekli gelmesi ile altın fiyatları tekrar hareketlendi. Peki Kapalıçarşı canlı 1 Ekim altın piyasası nasıl?

Gram altının fiyatı güne dikey yönde başlamasının ardından fiyatı 468,03 lira civarında işlem görmeye başlandı. Gram altının önceki kapanış fiyatı 467,02 lira oldu. Gram altın yeni güne yüzde 0.22 hareketle başladı.

Altının ons fiyatındaki hareketliliğe karşın dolar kurundaki dalgalanma ile dengelenen gram altın, güne satış fiyatı 468,03 liradan başladı. Gram altının alış fiyatı ise Kapalıçarşı'da 467,84 lira olarak belirlendi.

Altın fiyatları tekrar 2 bin dolar olacak fakat... Altın fiyatları neden düşüyor? Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi?Altın fiyatları tekrar 2 bin dolar olacak fakat... Altın fiyatları neden düşüyor? Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi?

Bir çeyrek altın ne kadar? (1 Ekim 2020 Perşembe güncel altın fiyatları)

Altın fiyatları bu haftaya ons fiyatındaki ani hareketlilikle başladı. Bugün altının ons fiyatı, 2 bin dolar seviyesinin altında hareketlenerek güne 1.889,18 seviyesinde kaldı. Çeyrek altının önceki kapanış fiyatı 767,90 lira olmuştu. Çeyrek altın yeni güne yüzde 0.18 hareketli başladı.

Ons fiyatının 2 bin doların altında kalmasıyla bu sabah çeyrek altın satış fiyatı ise 769,30 lirayı gördü. Çeyrek altının alış fiyatı ise 762,50 lira olarak güne başladı. Aşağıda yer alan linkten Kapalıçarşı anlık ve canlı altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.

CANLI ANLIK ALTIN KURU

Altın piyasasındaki diğer hareketlere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

1 Ekim 2020 Perşembe bir Cumhuriyet altını ne kadar?

Bu hafta başı itibari ile altının ons fiyatındaki hareketlilik Cumhuriyet altının da hareketlenmesine neden oldu. Cumhuriyet altını önceki kapanış fiyatı 3.056,10 lira olmuştu. Cumhuriyet altını güne yüzde 0.18 artışla başladı.

Bir Cumhuriyet altını satış fiyatı 3.061,70 lira olurken bir Cumhuriyet altını alış fiyatı ise 3.040,50 lira oldu.

Fed Başkanı'nın konuşmasının ardından sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa oranla hareketlenmeye devam ediyor 1.889,18 lira seviyesinde bulunuyor.
Uzmanlar, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.

Altın fiyatları düşer mi, uzmanların altın yorumu nedir?

Yatırım amacıyla altın almayı tercih eden vatandaşlar altın düşer mi konusunda araştırmalar yaparak bilgi almaya çalışıyor. En değerli madenler arasında yer alan altını en özel günlerinde de hediye olarak kabul eden düğün sahipleri tam tersi araştırmalar yaparak, altın düşer mi sorusunun cevabını arıyor. Yatırımcısının da alıcısının da ayrı ayrı merak etti altın da son durum. Uzmanlar bu dönemde altına yatırım yapılmasını riskli bularak küresel bir salgın krizi olduğunu ve altında yatırım yapmanın çok riskli olduğunu savunuyor. Birçok uzman kısa vadede riskli görülen altın fiyatları uzun vadede kar sağlayacağını iddia ediyor.

Altın fiyatları tekrar 2 bin dolar olacak fakat... Altın fiyatları neden düşüyor? Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi?Altın fiyatları tekrar 2 bin dolar olacak fakat... Altın fiyatları neden düşüyor? Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
CHP'li Murat Emir: Sağlık Bakanı, 29 bin 377 vaka iddiamıza yanıt veremedi
CHP'li Murat Emir: Sağlık Bakanı, 29 bin 377 vaka iddiamıza yanıt veremedi
Bakan Albayrak açıkladı! Kısa sürede hayata geçirilecek
Bakan Albayrak açıkladı! Kısa sürede hayata geçirilecek
Bu köyün taşı toprağı altın
Bu köyün taşı toprağı altın
Araç sahipleri dikkat! Zam geldi
Araç sahipleri dikkat! Zam geldi
Sultan Abdülhamid'in rüyası gerçek oluyor!
Sultan Abdülhamid'in rüyası gerçek oluyor!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Altın fiyatları tekrar 2 bin dolar olacak fakat...
Altın fiyatları tekrar 2 bin dolar olacak fakat...
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Öğretmenlere ek ders ücreti verilmeyecek mi?
Öğretmenlere ek ders ücreti verilmeyecek mi?
İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gümüş yükselişte... Kapalıçarşı canlı gümüş fiyatları! (1 Ekim 2020 Perşembe) Gümüşün gramı ne kadar?
Gümüş fiyatları tekrar yükselmeye başladı!
Vergi indirimi döviz tasarruflarını nasıl etkiler?
Vergi indirimi döviz tasarruflarını nasıl etkiler?
Sultan Abdülhamid'in rüyası gerçek oluyor! Filyos Limanı projesinde sona gelindi
Sultan Abdülhamid'in rüyası gerçek oluyor!
Benzine 14 kuruş zam
Araç sahipleri dikkat! Zam geldi
Doğal gaza zam gelecek mi? BOTAŞ'tan açıklama
Doğal gaza zam gelecek mi? BOTAŞ'tan açıklama
Bakan Albayrak duyurdu! 'En kısa sürede hayata geçireceğiz'
Bakan Albayrak duyurdu! 'En kısa sürede hayata geçireceğiz'

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.