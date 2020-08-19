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Altına kısa vadede yatırım yapılır mı? Uzmanından altın yorumu: Altın hem kısa hem de uzun vadede kar getirecek!

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.08.2020 13:07 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta altındaki sert düşüşün ardından tekrar altın fiyatının 15 lira değer kazanması ile yatırımcıları heyecanladırdı. Altının kısa ve uzun vadede kar sağlayacağını belirten Singapur'da IG Asia piyasa stratejisti Jingyi Pan, altında genel yukarı giden bir trend olduğunu belirterek altının karlı bir yatırım olduğunu açıkladı. Peki altına kısa vadede yatırım yapılır mı, altın fiyatları ne olacak? İşte uzmanından tahmini altın yorumu!

Altına kısa vadede yatırım yapılır mı? Uzmanından altın yorumu: Altın hem kısa hem de uzun vadede kar getirecek!

Altın haftayı yine hareketli geçiriyor. Geçtiğimiz hafta başında 480 lirayı gören gram altın bir süre zirvede kaldıktan sonra yaklaşık 50 lira değer kaybederek 430 lira seviyelerinde hareket etti. Altının sert inişleri ve düşüşlerinin ardından tekrar 471 lira seviyelerini görmesi zarar etmek istemeyen yatırımcıyı heyecanlandırdı. Peki altın fiyatları ne olacak? Altına yatırım yapılır mı? Altın bu haftaya yine yükselişle başladı ve hafta başı 464 lira civarlarını gördü. Altının tekrar değer kazanmasını yorumlayan Singapur'da IG Asia piyasa stratejisti Jingyi Pan, altın fiyatlarındaki kazançların sınırlandığını belirtti. Ünlü uzman altın fiyatlarının uzun vadede yükselen bir trend olduğunu ve kısa vadede de kar sağladığını açıkladı. İşte uzmanından altın fiyatı açıklaması!

ALTIN FİYATLARI DÜÇECEK Mİ, KISA VADEDE ALTINA YATIRIM YAPILIR MI?

Altındaki inişli ve çıkışlı hareketliliği yorumlayan Singapur'da IG Asia piyasa stratejisti Jingyi Pan açıklamasında: "Hisse senedi piyasalarında yansımasını bulan risk iştahı büyük ölçüde pozitifti ve doları baskı altında tutarken, aynı zamanda altın fiyatlarındaki kazançları da sınırladı. Fed tutanakları öncesi, dolar ayılarının biraz soluklandığını ve buna bağlı olarak altında hafif bir düşüş olduğunu görüyoruz," dedi ve "Ancak altında genel yukarı trend etkisini sürdürüyor. Kovid-19'a ilişkin belirsizlik ve ABD ile Çin arasında devam eden gerilim kısa vadede halen altına destek vermeye devam edecek" şeklinde görüş bildirdi.
Altın fiyatları düşecek mi merak eden yatırımcılar, koronavirüs aşısının bulunmasıyla fiyatların düşeceğinden umutlu.

ALTININ ONS FİYATI TEKRAR 2 BİN DOLAR OLUR MU?

Haftaya kademeli olarak yükselişle başlayan altın fiyatlarında hareketlilik salı günü itibari ile hissedilmeye başladı. Mynetfinans'ta yer alan son dakika altın verilerine göre altının gram fiyatı 473 lirayı gördü. Geçtiğimiz hafta koronavirüs aşısının bulunmasıyla altın fiyatları düşmeye başlamıştı. Altının ons fiyatı 2100 doların sınırına kadar geldikten sonra enflasyon ve aşı gibi nedenlerden dolayı ons fiyatı 1870 seviyelerine kadar gerilemişti. Mynet'te yer alan son dakika altın verilerine göre altının ons fiyatı şu an 2 bin dolar sınırında yer alıyor. Peki altın fiyatları düşecek mi? Son yapılan tahminleri ve yorumları değerlendirirsek, uzmanlar altın fiyatlarının uzun vadede kar getireceğini ve ons fiyatının 2 bin doları geçeceğini düşünüyor. Singapur'da Phillip Futures emtiadan sorumlu kıdemli müdür Avtar Sandu önceki gün yaptığı açıklamada altın fiyatlarındaki hareketliliği değerlendirerek tekrar 2 bin dolar seviyesinin üzerine çıkacağına dair açıklama yapmıştı. Son zamanlarda yapılan altın yorumlarında uzmanların neredeyse birçoğu aynı fikirde: Altın uzun vadede kar sağlayacak.

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