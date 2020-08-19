Altına kısa vadede yatırım yapılır mı? Uzmanından altın yorumu: Altın hem kısa hem de uzun vadede kar getirecek!

Altın haftayı yine hareketli geçiriyor. Geçtiğimiz hafta başında 480 lirayı gören gram altın bir süre zirvede kaldıktan sonra yaklaşık 50 lira değer kaybederek 430 lira seviyelerinde hareket etti. Altının sert inişleri ve düşüşlerinin ardından tekrar 471 lira seviyelerini görmesi zarar etmek istemeyen yatırımcıyı heyecanlandırdı. Peki altın fiyatları ne olacak? Altına yatırım yapılır mı? Altın bu haftaya yine yükselişle başladı ve hafta başı 464 lira civarlarını gördü. Altının tekrar değer kazanmasını yorumlayan Singapur'da IG Asia piyasa stratejisti Jingyi Pan, altın fiyatlarındaki kazançların sınırlandığını belirtti. Ünlü uzman altın fiyatlarının uzun vadede yükselen bir trend olduğunu ve kısa vadede de kar sağladığını açıkladı. İşte uzmanından altın fiyatı açıklaması!

ALTIN FİYATLARI DÜÇECEK Mİ, KISA VADEDE ALTINA YATIRIM YAPILIR MI?

Altındaki inişli ve çıkışlı hareketliliği yorumlayan Singapur'da IG Asia piyasa stratejisti Jingyi Pan açıklamasında: "Hisse senedi piyasalarında yansımasını bulan risk iştahı büyük ölçüde pozitifti ve doları baskı altında tutarken, aynı zamanda altın fiyatlarındaki kazançları da sınırladı. Fed tutanakları öncesi, dolar ayılarının biraz soluklandığını ve buna bağlı olarak altında hafif bir düşüş olduğunu görüyoruz," dedi ve "Ancak altında genel yukarı trend etkisini sürdürüyor. Kovid-19'a ilişkin belirsizlik ve ABD ile Çin arasında devam eden gerilim kısa vadede halen altına destek vermeye devam edecek" şeklinde görüş bildirdi.

Altın fiyatları düşecek mi merak eden yatırımcılar, koronavirüs aşısının bulunmasıyla fiyatların düşeceğinden umutlu.