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Altında düşük ayar tuzağı! "Bildiğiniz ve tanıdığınız kuyumculardan alışveriş yapın"

28.08.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düşük ayarlı altın tuzağına dikkat! Bingöl Kuyumcular Derneği Başkanı Yaşar Devran, geçtiğimiz günlerde iş yerine gelen 2 kadının kendisine 4 adet düşük ayarlı altın satarak, yaklaşık 6 bin lira dolandırıldığı iddiasında bulundu. 5 bin 400 TL değerindeki tam altının ayarı düşürülerek tam altın fiyatına satıldığını belirten Devran, "Bu anlamda vatandaşlarımızdan ve müşterilerimizden ricamız altın alırken, bildikleri ve tanıdıkları kuyumculardan alışveriş yapmalarıdır" dedi.

Altında düşük ayar tuzağı! "Bildiğiniz ve tanıdığınız kuyumculardan alışveriş yapın"

Kuyumculara düşük ayarlı altın tuzağına dikkat çeken Bingöl Kuyumcular Derneği Başkanı Yaşar Devran, yükselen altın fiyatları nedeniyle piyasalarda düşük ayarlı altın tuzağının arttığını belirtti. Devran, 22 ayar tam altınındaki bakır oranını arttırarak satış yapan kişilerin, Bingöl ve çevre illerde birçok kuyumcuyu dolandırdığını iddia etti.

6 BİN LİRALIK DOLANDIRICILIK İDDİASI

Geçtiğimiz haftalarda iş yerine gelen 2 kadından 4 adet tam altın satın aldığını ve daha sonra altının gramajının düşük olduğunu fark ettiğini belirten Devran, yaklaşık 6 bin lira dolandırıldığı iddiasında bulundu.

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Devran, “Uzun zamandır bu mesleği icra ediyorum. Eskiden beri düşük ayar altın piyasada vardı ama altın fiyatlarının yükselmesinden dolayı piyasalarda daha çok altın olmaya başladı, düşük ayar altın olmaya başladı. 22 ayar altını 16 ayar, 17 ayar, 18 ayara düşürdüler. Bunun içinde bilezik, tam altın ve yarım altınlar var. En çok yaptıkları şey de ata lira dediğimiz Cumhuriyet altınını düşürdüler.

"BİREBİR AYNISINI YAPTILAR, YERE ATIP SESİNDEN TANIYORUZ"

Cumhuriyet altınının 22 ayarını getirip 17 ayara düşürdükleri için birebir aynısını yaptılar. Kuyumcular olarak da farkına varamıyoruz ancak sesinden böyle yere atıp sesinden tanıyoruz. Başka türlüsü mümkün değil tanımıyoruz. Bu anlamda vatandaşlarımızdan ve müşterilerimizden ricamız altın alırken, bildikleri ve tanıdıkları kuyumculardan alışveriş yapmalarıdır” dedi.

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"TAM ALTINDAN BİN 600 TL VURGUN YAPIYORLAR"

5 bin 400 TL değerindeki tam altının ayarı düşürülerek tam altın fiyatına satıldığını belirten Devran, “Bunu geçen hafta yaşadık. Normalde 7 bin TL olan bir tam altın, 5 bin 400 TL düşürdüler ve tam altından bin 600 TL vurgun yapıyorlar. Büyük miktarda kazanç elde ediyorlar. Bunu Antalya’dan Denizli’den başlıyorlar satmaya Bingöl’e kadar geldiler. Burada da bize sattılar. Kendim de 4 adet aldım. Kalabalık olduğu için, müşterilerim olduğu için güvenerek aldım. 2 bayan geldi ve güvenerek aldım.

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"ÇOK BÜYÜK BİR MEBLAĞ"

Böyle bir şey aklımın ucundan geçmedi. Bunlar Türkiye’nin her vilayetine gidip bu altınları satıyorlar. Bu altınlarda bakır oranı daha çok oluyor. Saf altın bin üzerinden 916 milyem olmasına rağmen bunlar 700 milyeme kadar düşürmüşler. Kilo başında 300 gram bakır koyuyorlar. Bu da çok büyük bir meblağ yapıyor. 7 bin lira olan bir ata altını, 5 bin 400’e düşürüp bin 600 lira çok büyük bir meblağ. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmalarını tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bingöl Altın tuzak
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