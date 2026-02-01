Altında fırtına öncesi sessizlik! İslam Memiş “10 gün” diyerek uyardı: "Hazırlanmak lazım"

Gram altın yılın başında 6.195 TL seviyesindeydi. Kısa sürede 8.057 TL’ye kadar yükseldi, ardından kâr satışlarıyla geri çekildi. Ons altın 5.600 dolar seviyesini test etti. Altın fiyatlarında yaşanan bu hızlı yükseliş ve ardından gelen geri çekilmeler yatırımcıların kafasını karıştırırken Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş önemli değerlendirmelerde bulundu. Bu seviyelerin ardından gelen satışların son derece doğal olduğunu belirten Memiş, bu sürecin sağlıklı bir piyasa dinlenmesi olduğunu ifade etti. “Bu yıl sert düşüşleri de sert yükselişleri de çok göreceğiz” diyen Memiş, katıldığı canlı yayında özellikle önümüzdeki 10 günlük sürecin ardından yeni bir yukarı yönlü dalganın gündeme gelebileceğini söyledi.

"BU SERT DÜŞÜŞLERİ, SERT YÜKSELİŞLERİ BU YIL ÇOK GÖRECEĞİZ"

İslam Memiş'in altın fiyatları hakkında öne çıkan mesajları şöyle:

“Altın çift ayaklı bir enstrüman. Bir ayağı dolarda, bir ayağı onsta. Çift ayaklı olduğu için hem şahsı hep yukarı yöne hareketleri devam ediyor. Talepler de bunu canlı tutmaya devam ediyor. Kafası neden karışıyor yatırımcının? Şöyle bir yol haritası belirlemekte fayda var; bu sert düşüşleri, sert yükselişleri bu yıl çok göreceğiz.

"ÇOK SERT DALGALANMALARA HAZIR OLMAK LAZIM"

Yani altın yatırımcısının buna hazır olması lazım. Altını artık bilerek ve isteyerek bir yatırım aracından ziyade bir spekülasyon aracına çevrilmek isteniyor. O yüzden çok sert dalgalanmalara hazır olmak lazım. O yüzden yatırımcı uzun vadeli bir plan yapması lazım. Yani yıllık olarak olaya bakması lazım.

"YÜKSELİŞLER DEVAM EDEBİLİR"

Şimdi bu yıl özellikle ons altın tarafında yeniden bir ezberin bozulacağı bir yükseliş trendi var karşımızda. 5.880 dolar seviyesi teknik olarak yukarı yönde kırılırsa, 6.000 ve 6.200 dolar seviyesine kadar bu yükselişlerin devamı mümkün.

"AMERİKA ZAYIF BİR DOLAR İSTİYOR"

Neden? Çünkü Amerika zayıf bir dolar istiyor. Amerika düşük bir faiz istiyor. Ve özellikle dünyada da artık altın bir yatırım aracına dönüştü. Mesela Amerika'da, Avrupa'da, Asya'da birçok vatandaş altını bir yatırım aracı olarak görmüyordu. Ama son bir yıldır özellikle 2025 yılında dünyada altın bir yatırım aracına dönüştü. Bugüne baktığımız zaman ne oldu?

"DÜŞÜŞ DEMİYORUZ BİZ BUNA"

Ons altın 5600 dolara seviyesine kadar gitti, gram altın 8 bin 50'ye gitti. Ama burada bir kâr satışı zaten bekleniyordu. Teknik ve mantık olarak zaten bu kadar yükselmesi doğru değildi. Sağlıklı yükselişlerin devamı için bu gerekliydi. Şimdi buna ne diyoruz biliyor musunuz? Kâr satışları. Yani biz düşüş demiyoruz biz buna. Şimdi yıla 6.195 TL seviyesinden başlamıştı. 8.057 TL seviyesine kadar yükseldi. Ons altın da 5600 dolar seviyesine kadar yükseldi. Dolayısıyla buradaki satışlar şu anda sadece kar satışı. Yani devam. Beklentimiz bu yönde.

Bu bir aylık süreçte Ocak ayı içerisinde. Amerika İran'ı vurmadı. İsrail İran'ı vurmadı. Dolayısıyla şunu sorgulamak lazım. Neden bu kadar yükseldi? İşte bu jeopolitik gerilimler altını yükselişten çok etkili olmadı. Ama bundan sonra olacak mı? Kısmen. Yani bu işin bonusu olacak.

"10 GÜN SONRA YENİ YÜKSELİŞ DALGASI GELECEK"

Ons altın mesela 5.800 dolar seviyesine kadar yükselince 6.000 ve 6.200 dolar seviyesine kadar giderse bundan jeopolitik gerilim de bunun bahanesi olur. Ama asıl neden şu; Amerika, Trump diyor ki 'Ben düşük bir dolar istiyorum diyor, düşük bir faiz istiyorum.' Dolayısıyla yatırımcılar bu atmosferde altını güvenli liman olarak görmeye devam ediyor. O yüzden altın yatırımcısına şunu önerebiliriz aslında. Evet bu kâr satışları zaten normal, beklediğimiz kâr satışları.

Bir hafta 10 gün daha dinlenebilir altın. Ama ondan sonra tekrar yukarı yönlü hareketlerle alakalı beklentimiz devam ediyor. Ama bu yıl altın, gümüş ve diğer metallerle yatırım yapmış olan yatırımcısının psikoloji çok sağlam olması lazım.

Çünkü bu senaryoyu çok görecekler bu yıl.”