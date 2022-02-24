Altında Umulmadık Yükseliş! 24 Şubat 2022 bugün gram, çeyrek, tam ve yarım altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında ani yükselme herkesi şaşırttı. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim iyice kızıştı. Gerilim sonunda Moskova yönetiminin Ukrayna'yı işgaline gitti. 24 Şubat Perşembe sabahı Rusya Devlet Başkanı Putin'in ulusa sesleniş konuşmasıyla birlikte Rus askerleri Donbas'a doğru ilerlerken bölgede top ve füze ateşi sesleri duyulmaya başlandı. Ukrayna ordusu, 5 Rus uçağı ve 1 Rus helikopterinin düşürüldüğünü bildirildi. Bu gelişmenin ardından altın fiyatları sert bir yükseliş yaşadı. İşte 24 Şubat Perşembe güncel ons, gram, çeyrek, tam ve yarım altın fiyatları...

24 ŞUBAT PERŞEMBE ALTIN NE KADAR?

ONS ALTIN NE KADAR?

24 Şubat Perşembe günü güncel Ons altın fiyatları şu şekildedir:

Alış fiyatı: 1.942,78 Dolar

Satış fiyatı: 1.943,10 Dolar

CUMHURİYET, GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Gram altın:

Gram altın alış fiyatı: 871,33 TL

Gram altın satış fiyatı: 871,50 TL

Cumhuriyet altın

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.629,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.719,00 TL

Çeyrek altın:

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.420,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.440,00 TL

Yarım altın:

Yarım altın alış fiyatı : 2.835,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 2.877,00 TL

Tam altın:

Tam altın alış fiyatı: 5.433,14 TL

Tam altın satış fiyatı: 5.538,82 TL

Ata altın:

Ata altın alış fiyatı: 5.689,00 TL

Ata altın satış fiyatı: 5.759,00 TL

