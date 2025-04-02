Altında yeni rekorlar gelebilir mi? Gram altın 4.000 liraya dayanırken uzman İslam Memiş'ten çarpıcı yorumlar

ABD Başkanı Donald Trump’ın bu akşam saat 23.00’te açıklayacağı yeni gümrük vergileri küresel piyasaların odağında. Altın fiyatlarının bu gelişmeden nasıl etkileneceği merak edilirken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş değerlendirmelerde bulundu. CNNTürk’ün haberine göre, Memiş altın fiyatlarında rekorların neden erkene çekildiğini ve nisan ayı için beklentilerini paylaştı.

BUGÜN ALTIN ALINIR MI? FİYATLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Ticaret savaşlarının resmen başlaması, zaten küresel piyasalarda bir kaygı ve tedirginliğe neden oluyordu ve bu süreçte en çok güvenli liman olarak tercih edilen altın tekrar yükseliş trendine girdi. Yılın ilk çeyreğine baktığımızda, ons altın tarafında %20, gram altın tarafında ise %28 civarında bir değer artışı gördük.

Şu an itibariyle ons altın 3120 dolar seviyesinde, gram altın ise 3863 lira seviyesinde serbest piyasalarda ve her ay yeni bir rekor denemesine devam ediyor. Aslında bugünkü rakamlar, bu 3.800 lira seviyesinin üzerindeki rakamlar, temmuz ayında beklediğimiz rakamlardı. Ons altın tarafında beklediğimiz rakamlar da temmuz ayında gerçekleşmişti.

YIL SONU ALTIN BEKLENTİSİ NEDİR?

Yılın ilk çeyreğinde bu fiyatların gerçekleşmesi, küresel piyasalardaki kaygının ve tedirginliğin aslında ne kadar büyük olduğunu bize göstermiş oluyor. Yine altın tarafında, fiziki tarafta da yılın ilk çeyreğinde ciddi bir artış gördük. Merkez bankaları ve şirketler tarafında da fiziki altın tarafında ciddi bir rağbet oluştu.

Özellikle dünya genelinde altın tarafına ek vergiler gelecek endişesi, Londra'daki altınların Amerika'ya transferini çok etkili kıldı. Yine doların rezerv para özelliğini biraz daha kaybetmesi, altına olan talebi artırmış durumda.

O yüzden ons altın ve gram altın tarafında, yılın ilk çeyreğinde yeni rekorlar gördük. Hatta son bir hafta içerisinde gram altın tarafında 150 lira, ons altın tarafında ise 50 dolar civarında bir değer artışı olduğunu görüyoruz ve bugünkü ekonomik koşulları, gelişmeleri ve açıklamaları göz önünde bulundurduğumuzda, orta ve uzun vadede altın fiyatlarının her ay yeni bir rekor denemesini devam ettirecek gibi duruyor.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI ALTINI ETKİLER Mİ?

Dün 3148 dolar seviyesine kadar yükselen bir ons altın vardı karşımızda. Bu aslında yavaş yavaş fiyatlandığını bize göstermiş oldu. Yukarıda teknik olarak ons altın tarafında 3200 dolar direncine yakın takip edeceğiz ve gram altın tarafında da 4000 lira direnci var. İşte buralar biraz daha direnç konumunda olmaya devam edecek.

Ama açıklamalar yine belirsizliğini koruduğu için ve farklı ülkelerden de misilleme haberleri geleceği için, altın tarafında bu nisan ayı içerisinde sert dalgalanmalara hazır olmak lazım. Her ne kadar 3 aylık süreç içerisinde hep rekor cümlesini kullansak da, hep yukarı yönlü hareketler sergilese de, aslında aşağıda düzeltme hareketini yapması gereken bir altın piyasası var karşımızda. O destek seviyelerini gerilemeyen, aşağıda boşluk alanları var teknik olarak. O düzeltme hareketlerini yapmadığı için düşüş yönlü de aslında bir noktada temkinli olmakta fayda var.

(CNNTÜRK)