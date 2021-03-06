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Altında yükseliş! 6 Mart gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.03.2021 08:59 | Son Güncelleme

Haftalar boyu dalgalı bir grafik sergileyen altın fiyatları 6 Mart Cumartesi sabahına yükseliş trendiyle başladı. Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları, anlık olarak değişim gösteriyor. 410 TL’yi aşan gram altın fiyatları, yatırımcıların radarında yer alıyor.

Altında yükseliş! 6 Mart gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Dolar kurundaki yükselişin etkisiyle hareket eden gram altının alış fiyatı 411 TL, satış fiyatı ise 413 TL bandında hareket ediyor. Çeyrek altın ise 657 TL alış ve 672 TL satış seviyesinde izliyor. İşte 6 Mart Cumartesi güncel altın fiyatlarına dair bilgiler…

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

6 Mart Cumartesi günü piyasaların kapalı olduğu gün, dünki kapanışının üzerinden işlemlerini sürdürüyor. Buna göre serbest piyasada gram altın fiyatları 411 Türk lirası alış ve 413 Türk lirası satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Serbest piyasada tıpkı gram altın fiyatları gibi bir önceki kapanış değerleri üstünden işlem gören çeyrek altın, 6 Mart Cumartesi günü 657 Türk lirası alış ve 672 Türk lirası satış fiyatı üzerinden işlemlerini devam ettiriyor.

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

411,19 TL alış fiyatından işlemlerine devam eden spot altın, 411,29 Türk lirasından alıcı buluyor.

ALTIN/ONS ($) FİYATI

Altının ons fiyatı ise bin 699,90 TL bin 701,37 TL bandında hareket ediyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2 bin 631,64 Türk lirası alış fiyatı bulunan cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2 bin 681,58 Türk lirası bandında yer alıyor…

YARIM ALTIN FİYATI

Bin 311,71 Türk lirası alış fiyatı bulunan yarım altının satış fiyatı ise bin 344,91 Türk lirası…

ZİYNET ALTINI FİYATI

6 Mart Cumartesi 2 bin 631,64 Türk lirası alış fiyatı yer alan ziynet altının satış fiyatı ise 2 bin 681,58 Türk lirası seviyesinde görülüyor.

ATA ALTIN FİYATI

2 bin 710,54 Türk lirası bandında hareket eden ata altının satış fiyatı ise 2 bin 780,98 Türk lirası seviyesinde alıcısını bekliyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Gram fiyatı 225,35 Türk lirası olan 14 ayar bileziğin satış gram fiyatı ise 272,37 Türk lirası bandında yer alıyor.

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Gramı 372,26 Türk lirası alış fiyatı olan 22 ayar bileziğin satışı ise 400,66 TL üzerinden değerlendiriliyor.

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