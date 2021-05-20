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Altında yükseliş sürüyor! İşte gram ve çeyrek altının yeni fiyatı

20.05.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altının gram fiyatı 504 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 822 lira, Cumhuriyet altını 3.345 liradan satılıyor.

Altında yükseliş sürüyor! İşte gram ve çeyrek altının yeni fiyatı

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 504 lira seviyesinde işlem görüyor.

Yurt içi piyasaların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla işleme kapalı olduğu günde, ABD'de yayımlanan Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 27-28 Nisan'daki toplantısına ilişkin tutanaklar, bazı üyelerin varlık alımlarının azaltılmasını tartışmaya başlamaya hazır olduğunu ortaya koydu.

Öte yandan Çin'in yerel finansal kurumları ve ödeme sistemlerinin kripto para hizmet vermesinin yasaklanmasının ardından kripto para piyasalarında sert düşüşlerin yaşanması da yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınmasını ve güvenli limanlara yönelmesini beraberinde getirdi.

Bu gelişmelerle dün uluslararası piyasalarda dolar kurundaki artışın etkisiyle altının gram fiyatı, 510,4 lirayla 9 Kasım 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü ve günü yüzde 0,7 artışla 505,7 liradan tamamladı.

ALTIN YÜKSELMEYE BAŞLADI

Altının gram fiyatı, bugün ise kurdaki düşüş öncülüğünde güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,4 altında 503,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 822 lira, Cumhuriyet altını da 3.345 liradan satılıyor.

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Dün 1.890 dolara kadar yükselse de Fed tutanaklarının ardından kazançlarını geri vererek 1.869,5 dolardan günü kapatan altının onsu, bugün yüzde 0,2'lik artışla 1.873,7 dolardan işlem görüyor.

Analistler, enflasyonist baskılarla Fed'in öngörülenden daha önce faiz artırımına gideceği beklentilerinin altının ons fiyatını baskıladığını belirterek, diğer taraftan riskli varlıklardan kaçışın hızlanmasının fiyatları desteklediğini söyledi.

Fed'in para politikası sıkılaştırmasına ilişkin zamanlama yönlendirmelerinin bundan sonraki süreçte piyasaların ana gündemi olacağını belirten analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Philadelphia Fed İmalat Endeksi'nin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan ons altında 1.875 dolar direncinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.900 dolar seviyesinin takip edileceğini, aşağı yönlü hareketlerde ise 1.855 doların destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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