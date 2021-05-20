Altında yükseliş sürüyor! İşte gram ve çeyrek altının yeni fiyatı

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 504 lira seviyesinde işlem görüyor.

Yurt içi piyasaların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla işleme kapalı olduğu günde, ABD'de yayımlanan Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 27-28 Nisan'daki toplantısına ilişkin tutanaklar, bazı üyelerin varlık alımlarının azaltılmasını tartışmaya başlamaya hazır olduğunu ortaya koydu.

Öte yandan Çin'in yerel finansal kurumları ve ödeme sistemlerinin kripto para hizmet vermesinin yasaklanmasının ardından kripto para piyasalarında sert düşüşlerin yaşanması da yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınmasını ve güvenli limanlara yönelmesini beraberinde getirdi.

Bu gelişmelerle dün uluslararası piyasalarda dolar kurundaki artışın etkisiyle altının gram fiyatı, 510,4 lirayla 9 Kasım 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü ve günü yüzde 0,7 artışla 505,7 liradan tamamladı.

ALTIN YÜKSELMEYE BAŞLADI

Altının gram fiyatı, bugün ise kurdaki düşüş öncülüğünde güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,4 altında 503,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 822 lira, Cumhuriyet altını da 3.345 liradan satılıyor.