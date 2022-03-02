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Altını olanlar dikkat! Yeni uygulama devrede... Kuyumcular almaya başladı

02.03.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin duyurduğu yastık altı altınlar için uygulanacak sistem devreye girdi. Kuyumcular, rafineri ve bankalar üçgeninde işletilecek sistemde 5 bin ton altının finansal sisteme kazandırılması hedefleniyor. Altınlar ister fiziki, ister parasal karşılığıyla hesaba yatırılacak.

Altını olanlar dikkat! Yeni uygulama devrede... Kuyumcular almaya başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulan ‘Altın Tasarruf Ekosistemi Projesi’ bugün itibariyle uygulanmaya başladı. Vatandaşlar ilk olarak sisteme dahil olmak için bankalardan hesaplarını açacak ardından Altın Değerleme Noktasında yetkilendirilmiş kuyumcular üzerinden altın tasarruflarını sisteme dahil edebilecek. Bunun karşılığında sertifikalarını alan vatandaşlar sisteme dahil olmuş olacak. Proje sayesinde yastık altında tutulan altınların kaybolma, çalınma gibi riskleri de ortadan kalkacak. Bankalardaki altın hesapları, ilgili mevzuat çerçevesinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesi altında olacak. Sisteme dahil olan vatandaşlar fiziki olarak yatırdıkları altınlarını yine fiziki olarak çekebilecekler.
Bilezik olarak yatırılan altınlar, gram usulüyle işleme alınacak. Müşteri, vade sonunda fiziki olarak altınlarını almak isterse gram karşılığı olarak verilecek.

“ALTINLARIN ÇALINMA VE KAYBOLMA RİSKİ ORTADAN KALKIYOR”

Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi’ne (KAD-SİS) dahil olan yetkilendirilmiş kuyumcu Selami Boz sistemle ilgili açıklamalarda bulundu. Boz, sisteme dahil olan vatandaşların altın tasarruflarının kaybolma, çalınma risklerinin ortadan kalktığını söyledi.
Sistemle birlikte ülke ekonomisine de katkıda bulunulduğunu ifade eden Boz, "Altın Tasarruf Sistemi’nde yatırımcı evinde saklayamadığı ve riski olan altınını sisteme yatırarak güvence altına alacak. Bu sistemin en büyük amaçlarından bir tanesi yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasıdır. Burada kullanıcılar dilerse fiziki olarak dilerse de kur korumalı olarak hesap açabilecek. Kullanıcı örneğin 10 adet yarım altın getirdi, daha sonradan 10 adet yarım altınını vade sonlarında fiziki olarak tekrar çekebiliyor. Vatandaşlar sertifikalarını alarak sisteme dahil oluyor" dedi.

SİSTEME DAHİL OLAN ALTINLAR İSTER FİZİKİ ALTIN İSTER NAKİT OLARAK ÇEKİLEBİLECEK

Boz, "Yatırımcı bu sistem üzerinden yapmış olduğu tüm işlemleri bankasının internet şubesi hesabından takip edebiliyor. Vadesi tamamlandığında bu altınlarını isterse paraya çevirebilecek. Dilerse de altın olarak çekebilecek" diye konuştu.
‘altin.gov.tr’ internet sitesi hazırlandı

Projeyle ilgili vatandaşları bilgilendirmek üzere ‘www.altin.gov.tr’ internet sitesi hazırlandı. İnternet sitesinde "Darphane Çeyrek Altın Sistemi", "Kuyumcu Altın Değerlendirme (KAD-SİS)", "Banka Altın Değerlendirme Sistemi (Banka ADS)" hakkında bilgilere yer verildi. Sürecin işleyişi, yazılı, işitsel ve görsel olarak ayrıntılı şekilde anlatıldı.
İlk etapta, Darphane Çeyrek Altın Sistemi'nde Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Emlak Katılım, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım bankaları işlem yapacak.

Banka Altın Değerlendirme Sisteminde de Albaraka, Akbank, Anadolubank, Denizbank, Kuveyt Türk, TEB, Türkiye Katılım, Garanti BBVA, QNB Finans, VakıfKatılım, Yapı Kredi bankaları hizmet verecek. Ayrıca kişiler sistem hakkında "444 7979" numaralı çağrı merkezini arayarak detaylı bilgi alabilecek.

Proje sayesinde yastık altında tutulan altınların kaybolma, çalınma gibi riskleri de ortadan kalkacak, banka altın hesapları ilgili mevzuat çerçevesinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesi altında olacak. (İHA)

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