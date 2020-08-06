Altının gram fiyatı birkaç saatte uçtu! Son dakika Kapalıçarşı altın fiyatları! Peki altın fiyatları düşer mi?

Kurban Bayramı tatilinin bitmesiyle yurt içi piyasalarda hareketlenen altın fiyatları bugün neredeyse tarihi bir yükselişe geçti. Sabah güne 471 lira'dan başlayan gram altın bugün öğle saatlerinde 491,56 lirayı buldu. Yatırım aracı olarak altını kullanan vatandaşlar altındaki bir anlık artışın nedenini araştırmaya başladı. Gram altındaki bir anda yükselişin nedenini araştıran vatandaşlar, altın fiyataları düşer mi, altına yatırım yapmak tehlikeli mi araştırması yapıyor. Peki altın fiyatları neden yükseliyor, altın fiyatları ne zaman düşecek? İşte son dakika altın fiyatları uzman yorumu...

Altın fiyatları düşer mi?

Altın fiyatları neden yükseliyor sorusunun cevabını veren İslam Memiş, altın fiyatlarındaki agresif yükselişin nedeni olarak Beyrut patlamasını gösterdi. Birkaç gün önce yaptığı açıklamada altın fiyatları düşer mi sorusuna ise, Ağustos ayının ortalarına doğru gram altının 408 lira civarına kadar gerileyeceğini aktarmıştı. Altın fiyatlarının son 8 haftadır yükselişte olduğunu ve bu yükselişe daha fazla devam etmeyeceğini aktaran Memiş, Ağustos ayında altın fiyatlarının düşeceğini bildirmişti. Beyrut patlamasının ardından tekrar altın fiyatları hakkında değerlendirme yapan İslam Memiş, altın fiyatlarının tekrar düşeceğine dair açıklama yaptı. Peki Beyrut patlamasının altın fiyatlarının yükselmesi ile bir ilişkisi var mı? Altın fiyatları Beyrut patlamasıyla mı arttı?