Altının gram fiyatı birkaç saatte uçtu! Son dakika Kapalıçarşı altın fiyatları! Peki altın fiyatları düşer mi?

Kurban Bayramı tatilinin bitmesiyle yurt içi piyasalarda hareketlenen altın fiyatları bugün neredeyse tarihi bir yükselişe geçti. Sabah güne 471 lira'dan başlayan gram altın bugün öğle saatlerinde 491,56 lirayı buldu. Yatırım aracı olarak altını kullanan vatandaşlar altındaki bir anlık artışın nedenini araştırmaya başladı. Gram altındaki bir anda yükselişin nedenini araştıran vatandaşlar, altın fiyataları düşer mi, altına yatırım yapmak tehlikeli mi araştırması yapıyor. Peki altın fiyatları neden yükseliyor, altın fiyatları ne zaman düşecek? İşte son dakika altın fiyatları uzman yorumu...
Altın fiyatları neden yükseliyor sorusunun cevabını veren İslam Memiş, altın fiyatlarındaki agresif yükselişin nedeni olarak Beyrut patlamasını gösterdi. Birkaç gün önce yaptığı açıklamada altın fiyatları düşer mi sorusuna ise, Ağustos ayının ortalarına doğru gram altının 408 lira civarına kadar gerileyeceğini aktarmıştı. Altın fiyatlarının son 8 haftadır yükselişte olduğunu ve bu yükselişe daha fazla devam etmeyeceğini aktaran Memiş, Ağustos ayında altın fiyatlarının düşeceğini bildirmişti. Beyrut patlamasının ardından tekrar altın fiyatları hakkında değerlendirme yapan İslam Memiş, altın fiyatlarının tekrar düşeceğine dair açıklama yaptı. Peki Beyrut patlamasının altın fiyatlarının yükselmesi ile bir ilişkisi var mı? Altın fiyatları Beyrut patlamasıyla mı arttı?
Altının ons fiyatının sürekli artması hem uluslararası hem de yurt içi piyasada altın fiyatlarının yükselmesini sağlamıştı. Altın fiyatlarının yükselmesinin nedenini araştıran yatırımcılar, fiyatların bir an da yükselmesinin ardından altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi sorusuna cevap arıyor. Altının ons fiyatına dair AA muhabirinin görüşlerini aldığı İslam Memiş, ons fiyatının psikolojik bir savaştan dolayı arttığını aktarmıştı. İslam Memiş en son yaptığı açıklamasa altının ons fiyatının 2000 dolar üzerinde olmasının nedeni olarak İsviçre'yi göstermiş ve psikolojik para savaşının kazanını olarak İsviçre'ye dikkat çekmişti.
Altın fiyatları ne zaman düşer araştırması yapan yatırımcılar, doların bugün tarihi zirve yapmasının ardından tekrar altın fiyatlarının düşmesinden korkuyor. İslam Memiş yaptığı açıklamada altın fiyatlarının ani yükselişi nedeniyle doların itibarının da sarsıldığını açıkladı. Altının ons fiyatının 2080 ve 2300 dolar seviyesi aralığına kadar çıkabileceğini aktardı. Peki altın fiyatları neden yükseliyor? Altın fiyatlarının agresif yükselişinin tekrar düşüşle duraklama dönemine gireceğini aktaran Memiş, altın fiyatlarının yükselme nedeni olarak, koronavirüsün ikinci dalgası da dahil, bankaların düşük faizli çalışmaları, AB ülkelerinin normalleşme dönemi için yağtığı çalışmalar ve EFT girişleri gibi nedenlerin altın fiyatlarını artırdığını açıkladı.
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