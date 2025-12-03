FİNANS

Altının kilogram fiyatı 5 milyon 835 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 835 bin liraya çıktı.

Altının kilogram fiyatı 5 milyon 835 bin liraya yükseldi
Cansu Akalp

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 830 bin lira, en yüksek 5 milyon 855 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 artışla 5 milyon 835 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 826 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 810 milyon 315 bin 242,27 lira, işlem miktarı ise 826,85 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 970 milyon 45 bin 419,77 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Odea Bank, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Türkiye İş Bankası olarak sıralandı.

Altının bugün gerçekleşen kilogram fiyatı işlemlerine ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 5.826.000,00 4.280,00

En Düşük 5.830.000,00 4.210,90

En Yüksek 5.855.000,00 4.280,00

Kapanış 5.835.000,00 4.210,90

Ağırlıklı Ortalama 5.836.858,80 4.263,98

Toplam İşlem Hacmi (TL) 4.810.315.242,27

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 826,85

Toplam İşlem Adedi 38

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.744,91
5.745,69
% 0.01
18:00
Ons Altın / TL
179.002,97
179.045,72
% 0.18
18:15
Ons Altın / USD
4.217,86
4.218,42
% 0.19
18:15
Çeyrek Altın
9.191,85
9.394,20
% 0.01
18:00
Yarım Altın
18.326,26
18.788,39
% 0.01
18:00
Ziynet Altın
36.767,42
37.461,87
% 0.01
18:00
Cumhuriyet Altını
38.724,00
39.310,00
% 0.39
16:58
