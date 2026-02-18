FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Altının kilogram fiyatı 7 milyon 275 bin liraya düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 7 milyon 275 bin liraya indi.

Altının kilogram fiyatı 7 milyon 275 bin liraya düştü

Altın piyasasında en düşük 7 milyon 259 bin lira, en yüksek 7 milyon 344 bin 992 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 düşüşle 7 milyon 275 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 280 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 14 milyar 545 milyon 992 bin 767,35 lira, işlem miktarı ise 2 bin 5,92 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 15 milyar 910 milyon 791 bin 924,55 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 7.280.000,00 5.193,40
En Düşük 7.259.000,00 4.870,00
En Yüksek 7.344.992,00 5.220,00
Kapanış 7.275.000,00 5.170,00
Ağırlıklı Ortalama 7.325.158,01 5.123,30
Toplam İşlem Hacmi (TL) 14.545.992.767,35
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.005,92
Toplam İşlem Adedi 91
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nissan'dan araç sahiplerine önemli duyuru! Ruhsatlar değişecekNissan'dan araç sahiplerine önemli duyuru! Ruhsatlar değişecek
Kayseri Şeker üreticilere 11 milyar 338 milyon lira pancar bedeli ödediKayseri Şeker üreticilere 11 milyar 338 milyon lira pancar bedeli ödedi

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
326.5
23.334.553.538,00
% -5.36
16:33
ASELS
310.25
17.871.898.209,75
% 5.53
16:33
ISCTR
17.57
13.280.397.969,98
% 0.23
16:33
EREGL
29.52
12.667.235.415,04
% 1.44
16:33
ASTOR
185.3
11.911.947.225,70
% 5.4
16:33
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
borsa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Seviye yüzde yüze ulaştı! Dolan baraj taştı, hem araca hem vatandaşa kapatıldı

Seviye yüzde yüze ulaştı! Dolan baraj taştı, hem araca hem vatandaşa kapatıldı

Hava sıcaklıkları çakılacak! Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulabilir

Hava sıcaklıkları çakılacak! Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulabilir

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İsmail Saymaz'dan Aynı Yağmur Altında dizisine sert tepki

İsmail Saymaz'dan Aynı Yağmur Altında dizisine sert tepki

Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı! Araca çarpan cezayı öder

Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı! Araca çarpan cezayı öder

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.