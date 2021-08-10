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Altının kilogramı 479 bin 500 liraya geriledi

10.08.2021 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 479 bin 500 liraya düştü.

Altın piyasasında, en düşük 479 bin 500 lirayı, en yüksek ise 483 bin 370 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 479 bin 500 liradan tamamladı.

TOPLAM HACMİ 1 MİLYARDAN FAZLA

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 282 milyon 279 bin 155,86 lira, işlem miktarı ise 2.656,65 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 303 milyon 548 bin 84,74 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessesi, Turan Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Kaynak: AA

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