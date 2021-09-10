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Altının kilogramı 485 bin 380 liraya geriledi

10.09.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 485 bin 380 liraya düştü.

Altının kilogramı 485 bin 380 liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 485 bin 380 lira, en yüksek ise 488 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,72 düşüşle 485 bin 380 liradan tamamladı.

ALTININ FİYATI GERİLEDİ

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 729 milyon 851 bin 37,13 lira, işlem miktarı ise 1.491,85440 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 767 milyon 593 bin 199,07 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese, Atanur Kuyumculuk, Rona Döviz ve Kıymetli Maden ve AG Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL / KG DOLAR / ONS

Önceki Kapanış 488.800,00 1,797,30
En Düşük 485.380,00 1.789,50
En Yüksek 488.200,00 1.803,30
Kapanış 485.380,00 1.795,00
Ağırlıklı Ortalama 486.697,81 1.797,96
Toplam İşlem Hacmi (TL) 729.851.37,13
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.491,85440
Toplam İşlem Adedi 82

Kaynak: AA

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