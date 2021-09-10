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“Yazın yükselen altın fiyatları düğünlerle açıklanamaz”

10.09.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçmişten günümüze altının her kesim tarafından her koşulda güvenli liman olarak görüldüğünü söyleyen Finans Uzmanı Doç. Dr. Hakan Yıldırım, yaz aylarında yükselişe geçen altın fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldırım, yazın yükselen altın fiyatlarının düğünlerle alakalı olmadığını söyleyerek, uluslararası piyasaların etkisine vurgu yaptı.

“Yazın yükselen altın fiyatları düğünlerle açıklanamaz”

Finansal okuryazarlığı olmayanların dahi altına olan güveninin yüksek olduğunu ifade eden Finans Uzmanı Doç. Dr. Hakan Yıldırım, Hindistan ve Türkiye’de düğünlerin sayısı artacak bu yüzden de altına olan talep yükselecek demekteydiler. Haklılık payları var mıydı? Evet. Talep artınca fiyat artar. Ancak altın fiyatlarının yalnızca bu koşula bağlı olarak yükselmesi ekonomi bilimiyle açıklanamaz” dedi.

“ALTIN FİYATLARININ YÜKSELMESİNİN DÜĞÜNLERLE ALAKASI YOK”

Altın fiyatlarının düğün ve merasimler ile alakası olmadığına vurgu yapan Finans Uzmanı Doç. Dr. Hakan Yıldırım, “Uluslararası piyasalarda altın fiyatı düşüyor. Çünkü FED’in faiz kararlarından tutun da Amerika’nın yaptığı tüm önemli makroekonomik açıklamalar altın fiyatlarının gerilemesinde önemli bir role sahip. Mesela FED faiz artırımı kararı aldı ve 2023 yılına kadar iki kez faiz artırımı yapmayı hedefliyor. Bu durum emtia piyasasına yansıyacak ve altın fiyatları aşağı yönlü bir davranış göstermek durumunda kalacaktır. Diğer taraftan korku endeksi olarak bilinen VIX endeksinin düşmekte ve 30.00’un altında hareket etmesi önemli sebeplerden biri olarak ifade edilebilir” diye konuştu.

“GRAM ALTIN BEKLENEN SEVİYESİNDE DEĞİL”

Altını gram cinsinden de değerlendiren Doç. Dr. Yıldırım, “FED açıklamaları, VIX endeksinde meydana gelen düşüş ve 30.00 seviyesinin altında hareket etmesi, güven arayan belirli bir kesimin yatırımlarını kripto varlıklara kaydırması, Ons cinsinden Amerikan Doları karşılığı altın fiyatlarında meydana gelen gözle görülür düşüş, Dolar/TL paritesinin fiyat hareketinde meydana gelen sıkışma; gram altın fiyatlarının beklenen fiyat seviyesinin altında kalmasına sebep gösterilebilir” ifadelerini kullandı.

“Ons cinsinden altın fiyatı dolar cinsinden fiyatlanır, gram altın ise Türk lirası” diyen Doç Dr. Yıldırım, yatırımcının bilmesi gereken en önemli hususun bu olduğunun altını çizdi. Yıldırım, “Durum şu ki altın hem ons cinsinden dolar karşılığı düşük bir fiyat seviyesinde olurken, Dolar/TL kuru aynı şekilde her ne kadar bizler için düşük olmasa da altın fiyatları için düşük seviyede hareket ettiğinden gram altın beklenen seviyesinde değil” dedi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
gram altın
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