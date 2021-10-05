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Altının kilogramı 497 bin liraya düştü

05.10.2021 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 497 bin liraya geriledi.

Altının kilogramı 497 bin liraya düştü

Altın piyasasında, en düşük 497 bin lira, en yüksek ise 501 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 düşüşle 497 bin liradan tamamladı.

ALTIN FİYATLARI GERİLEDİ

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 148 milyon 261 bin 353,30 lira, işlem miktarı ise 296,71 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 148 milyon 454 bin 989,04 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Osmanlı Döviz, Garanti Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, ve Yapı Kredi Bankası şeklinde sıralandı. (AA)

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