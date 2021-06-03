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Altının kilogramı 526 bin liraya yükseldi

03.06.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 526 bin liraya yükseldi.

Altının kilogramı 526 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 524 bin 600 lirayı, en yüksek ise 526 bin 350 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artarak 526 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 681 milyon 548 bin 678,25 lira, işlem miktarı ise 1.301,21 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 712 milyon 469 bin 529,33 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, AG Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Kaynak: AA

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