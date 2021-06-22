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Altının kilogramı geriledi, işte yeni fiyatı

22.06.2021 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 498 bin 130 liraya geriledi.

Altının kilogramı geriledi, işte yeni fiyatı

Altın piyasasında, en düşük 498 bin 130 lirayı, en yüksek ise 502 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalarak 498 bin 130 liradan tamamladı.

HACMİ DEĞİŞTİ

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 185 milyon 748 bin 940,32 lira, işlem miktarı ise 2.735,88 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 231 milyon 133 bin 625,65 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Atanur Kuyumculuk, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Kaynak: AA

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