Altının ons fiyatı 2 bin doların üstüne çıktı! Uzmanından altın fiyatlarında dramatik dönüş açıklaması!

Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Geçtiğimiz hafta başında 480 lirayı gören gram altın bir süre zirvede kaldıktan sonra yaklaşık 50 lira değer kaybederek 430 lira seviyelerinde hareket etti. Altının sert inişleri ve düşüşlerinin ardından tekrar 460 lira seviyelerini görmesi zarar etmek istemeyen yatırımcıyı heyecanlandırdı. Peki altın fiyatları ne olacak? Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? Altın bu haftaya yine yükselişle başladı ve 464 lira civarlarını gördü. Altının tekrar değer kazanmasını yorumlayan Singapur'da Phillip Futures emtiadan sorumlu kıdemli müdür Avtar Sandu, altın fiyatlarının yükselişini "dramatik dönüş" olarak tanımladı. Peki altın fiyatları ne olacak, işte uzmanından altın yorumu!

ALTIN FİYATLARINDA "DRAMATİK DÖNÜŞ" YORUMU

Singapur'da Phillip Futures emtiadan sorumlu kıdemli müdür Avtar Sandu altın fiyatlarındaki hareketliliği değerlendirerek tekrar 2 bin dolar seviyesinin üzerine çıkacağına dair açıklama yaptı. Altın fiyatları ne olacak, altın fiyatları düşecek mi araştırması yapan yatırımcılar hareketliliğin ardından ne geleceğini merak ediyor. Avtar Sandu açıklamasında; "Fed tutanaklarının altın için destekleyici olması bekleniyor," dedi ve "Altına yönelik beklenti, geçen haftaki satış dalgasının ardından, yatırımcıların fiyatların 2,000 doların üzerine çıkacağına ilişkin beklentileri ile birlikte, hafta başında dramatik bir dönüş yaptı" dedi.