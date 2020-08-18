Altının ons fiyatı 2 bin doların üstüne çıktı! Uzmanından altın fiyatlarında dramatik dönüş açıklaması!

Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Geçtiğimiz hafta başında 480 lirayı gören gram altın bir süre zirvede kaldıktan sonra yaklaşık 50 lira değer kaybederek 430 lira seviyelerinde hareket etti. Altının sert inişleri ve düşüşlerinin ardından tekrar 460 lira seviyelerini görmesi zarar etmek istemeyen yatırımcıyı heyecanlandırdı. Peki altın fiyatları ne olacak? Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? Altın bu haftaya yine yükselişle başladı ve 464 lira civarlarını gördü. Altının tekrar değer kazanmasını yorumlayan Singapur'da Phillip Futures emtiadan sorumlu kıdemli müdür Avtar Sandu, altın fiyatlarının yükselişini "dramatik dönüş" olarak tanımladı. Peki altın fiyatları ne olacak, işte uzmanından altın yorumu!
Singapur'da Phillip Futures emtiadan sorumlu kıdemli müdür Avtar Sandu altın fiyatlarındaki hareketliliği değerlendirerek tekrar 2 bin dolar seviyesinin üzerine çıkacağına dair açıklama yaptı. Altın fiyatları ne olacak, altın fiyatları düşecek mi araştırması yapan yatırımcılar hareketliliğin ardından ne geleceğini merak ediyor. Avtar Sandu açıklamasında; "Fed tutanaklarının altın için destekleyici olması bekleniyor," dedi ve "Altına yönelik beklenti, geçen haftaki satış dalgasının ardından, yatırımcıların fiyatların 2,000 doların üzerine çıkacağına ilişkin beklentileri ile birlikte, hafta başında dramatik bir dönüş yaptı" dedi.
Haftaya kademeli olarak yükselişle başlayan altın fiyatlarında yükseliş bugün itibari ile tırmanmaya başladı. Mynetfinans'ta yer alan son dakika altın verilerine göre altının gram fiyatı 477 lirayı gördü. Geçtiğimiz hafta koronavirüs aşısının bulunmasıyla altın fiyatları düşmeye başlamıştı. Altının ons fiyatı 2100 doların sınırına kadar geldikten sonra enflasyon ve aşı gibi nedenlerden dolayı ons fiyatı 1870 seviyelerine kadar gerilemişti. Mynet'te yer alan son dakika altın verilerine göre altının ons fiyatı 2 bin dolar sınırını geçti ve 2.004,40 dolar oldu. Peki altın fiyatları düşecek mi?
ABD Ticaret Bakanlığı, Huawei Technologies Co.'nun ticari olarak ulaşılabilen çiplere girişini durdurmak amacıyla, bu şirkete yönelik kısıtlamalarını daha da sıkılaştırdı. Bu karar, Washington ve Pekin arasında, pandemiden Çin'in Hong Kong'a mücadelesine kadar geniş bir yelpazede uzun süredir devam eden dişe diş mücadelede diğer bir adımı işaret ediyor ve gerilimin daha da artmasına neden oldu.
Öte yandan yatırımcıların dikkatlerini güvenli liman niteliğindeki varlıklara talebi artıran ABD ve Çin arsındaki jeopolitik gerilime ve Fed'in son toplantısının tutanaklarına çevirmeleri ile birlikte yükselişini ikinci güne taşıyarak ons başına 2,000 dolara yaklaştı.
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