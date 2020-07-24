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Altının ons fiyatı ne kadar oldu?

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.07.2020 17:27 | Son Güncelleme

Küresel piyasalarda yaşanan yüksek likidite ve belirsizlik ortamının etkisiyle günlerdir yükselişini sürdüren altının ons fiyatı 1.900 doların üzerine çıktı. Bugünkü hareketiyle 1.906 doları gören altının ons fiyatında tarihi seviye 1.921 dolarla 2011 eylül ayında görülmüştü.

Altının ons fiyatı ne kadar oldu?

Hafta başından bu yana tarihi zirvesini yenileyen gram altın, bugün 421 lira seviyelerine kadar tırmandı. Çeyrek altın 689 liradan; Cumhuriyet altını ise 2.829 liradan satılıyor.

9 yılın zirvesinde seyreden altının ons fiyatı, bugün saat 16:00 sularında psikolojik sınır olan 1.900 doları aştı. 1.905 dolara kadar yükselen altının ons fiyatında tüm zamanların en yüksek seviyesi 1.921 dolarla 2011 yılının eylül ayında görülmüştü.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Uzmanlar, ABD ile Çin arasında artan gerilimin risk algısını yükselttiğini belirterek, bu durumun güvenli liman varlıklara talebi artırdığını kaydetti.

Uzmanlar, teknik açıdan altının ons fiyatında tarihi zirvesi olan 1.921 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 410-420 lira bandının izleneceğini söyledi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
koççum benim rahat bırakın küçük enişteyi doların rekorunu kırmak istiyor belki:)))
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