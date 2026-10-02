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Marketlerdeki etiket oyununa son! İşletmelere ceza yağdı

Marketlerde fahiş fiyat artışı ve etiket oyunu için Bakanlık harekete geçti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, son bir yılda 69 bin marketteki 560 bin temel gıda ve zorunlu tüketim ürünlerine yönelik denetim gerçekleştirildiğini belirtti. Bakan Bolat işletmelere kesilen toplam idari para cezasını da açıkladı.

Marketlerdeki etiket oyununa son! İşletmelere ceza yağdı
Cansu Çamcı

Temel gıda ve zorunlu tüketim ürünlerinde fahiş fiyat artışıyla ilgili Bakanlık harekete geçti. Son bir yılda yaklaşık 70 bin markette denetim gerçekleştiren Ticaret Bakanlığı, haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletmelere ceza yağdırdı.

İDARİ YAPTIRIM UYGULANACAK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Ticaret Bakanı Ömer Bolat, milletvekillerinin zincir marketlerdeki fahiş fiyat denetimlerine yönelik soru önergelerini cevapladı. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından gerçekleştirilen fahiş fiyat artışlarına ilişkin araştırma, inceleme ve değerlendirmelerde bulunduğunu söyleyen Bakan Bolat, aykırılık tespit edilmesi hâlinde ilgili mevzuat çerçevesinde idari yaptırım uygulanmasına karar verdiğini hatırlattı.

Marketlerdeki etiket oyununa son! İşletmelere ceza yağdı 1

69 BİN MARKET İŞLETMESİ DENETLENDİ

Ticaret Bakanlığının temel gıda ve zorunlu tüketim ürünlerindeki fiyat hareketlerini yakından takip ettiğini belirten Bolat "Piyasa şartlarıyla uyumlu olmayan fiyat artışlarına yönelik inceleme ve denetimler gerçekleştirilmekte, mevzuata aykırılık tespit edilen uygulamalar hakkında gerekli İdarî İşlemler tesis edilmektedir. Temel gıda ve zorunlu tüketim ürünlerine yönelik olarak, Bakanlığımızca son bir yıllık dönemde (Ağustos 2025-Ağustos 2026) yaklaşık 69 bin market işletmesi ve bu işletmelerdeki yaklaşık 560 bin ürün denetlenmiş olup, piyasa işleyişini bozucu ve tüketici mağduriyetine yol açabilecek uygulamalara yönelik rutin denetimler aralıksız sürdürülmektedir." dedi

Marketlerdeki etiket oyununa son! İşletmelere ceza yağdı 2

123 MİLYON TL CEZA

Bakan Bolat, yapılan denetimler ve incelemeler sonucunda, son bir yılda haksız fiyat artışı yaptığı belirlenen 91 market işletmesine kurul tarafından yaklaşık 123 milyon TL idari para cezası uygulandığını belirtti.

Marketlerdeki etiket oyununa son! İşletmelere ceza yağdı 3

GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI

Bolat, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine ilişkin fiyat gelişmelerinin; arz, talep, maliyet ve piyasa koşullarıyla birlikte takip edildiğini, tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması ve piyasanın sağlıklı işleyişinin temini amacıyla gerekli tedbirler alındığını da hatırlattı.

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Anahtar Kelimeler:
market gıda
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