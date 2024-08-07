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Altınlar gram gram sayıldı: Kuyumcuya gidip altın alacaklar bunu unutmayın! Ambarlardan AVM'lere... Dev yabancı markalar bile var

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
07.08.2024 13:25
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Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, son dönemde alışverişlerde fiş vermek istemeyen kuyumcu esnafı ile ilgili konuştu.Yakın, "Bu durum kabul edilemez. Kesinlikle kanun dışı. Vatandaş fişini istesin. Kuyumcu fiş vermek zorunda. Bunu bütün kuyumcuların yaptığını düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca denetimlerde altındaların gram gram sayıldığını kaydeden Yakın, yabancı markaların bile radara yakalandığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kayıtıdışı ekonomiye ilişkin açıklamasında kuyumcuların sadece 16 bin TL gelir gösterdiğini ifade etmiş ve bu açıklamanın akabinde 3 bin kişilik dev bir denetim ordusu ile birçok ilde denetime çıkmıştı.

Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB) Başkanı Burak Yakın, son dönemde alışverişlerde fiş vermek istemeyen kuyumcu esnafı ile ilgili konuştu. Yakın, "Bu durum kabul edilemez. Kesinlikle kanun dışı. Vatandaş fişini istesin. Kuyumcu fiş vermek zorunda. Bunu bütün kuyumcuların yaptığını düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

KUYUMCU (23)

"DENETİMLER NEYE GÖRE YAPILDI ANLAMADIK"

CNBC-e'de yer alan haberde, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kuyumculuk sektörüne yapılan denetimleri anlatan Burak Yakın, "Bu denetimlerin yapılması lazım. Biz karşı değiliz. Ama sıra dışı bir uygulama oldu. Farklı noktalarda dükkanlara baskın yapıldı. Ambarlara girildi. Altınlar gram gram sayıldı. Biz bu denetimlerin neye göre yapıldığını anlayamadık. Ama Bakanlık bir rapor hazırlayacaktır. O zaman gerekenler yapılır. Sektörümüz adına olumlu görüyorum" dedi.

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DEV YABANCI MARKALAR BİLE RADARDA

Burak Yakın: Kuyumculuk doğru uygulamalarla yüzde 90 kayıt altına alınabilir
Kendisinin de 4 adet dükkanının Maliye ekipleri tarafından denetlendiğini söyleyen Burak Yakın, "İstinyapark'ta Cartier ve Bvlgari’yi de bastılar. Biz de şaşırdık. Ama bu denetimler sonrasında sektörde kayıt dışılığın azalmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Sektör olarak asıl taleplerinin altın üzerinden muhasebe olduğunu aktaran Yakın, "Bizden vergi almak istiyorlarsa altın muhasebesi çıkmalı. Kuyum sektörü doğru uygulamalarla yüzde 90 kayıt altına alınabilir" dedi.

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