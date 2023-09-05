FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Aman dikkat! Uzman isimden altın yatırımcılarını altüst edecek uyarı: "Göz açıp kapayıncaya kadar geçecek!"

Aman dikkat! Uzman isimden altın yatırımcılarını altüst edecek uyarı: "Göz açıp kapayıncaya kadar geçecek!"

05.09.2023 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın ikinci işlem gününde de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara yönelik dikkat çeken bir açıklamada geldi. Uzman isim, "Göz açıp kapayıncaya kadar geçecek!" diyerek uyarıda bulundu. Peki, bugün tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 5 Eylül 2023 Salı gününün altın fiyatları...

Aman dikkat! Uzman isimden altın yatırımcılarını altüst edecek uyarı: "Göz açıp kapayıncaya kadar geçecek!"

Altın fiyatlarında son durum merak konusu oldu. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yaptığı açıklamayla altın sahiplerini uyardı. Uzman isim altın için hem fırsat hem de tehlike uyarısı yaptı. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte uzman ismin o açıklaması ve 5 Eylül 2023 Salı günü altın fiyatlarında son durum...

"RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ"

Hali hazırdaki gram fiyatlarına dikkati çeken Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş bugünlerde yapılan hamlelerin ilerleyen aylarda büyük kazançlara dönüşeceğini ifade etti.

"BU GERİ ÇEKİLMELER PANİĞE NEDEN OLMALI MI?"

Gelecek hafta itibariyle altın fiyatlarında yatırımcılar için çok önemli bir fırsat penceresinin açılacağını söyleyen uzman isim açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''Peki bu geri çekilmeler paniğe neden olmalı mı? yoksa bir alım fırsatı olarak görebilir miyiz? Daha önce de söylediğim gibi, şu anda gram tarafında 1700 liranın altınıdaki her pencere büyük bir alım fırsatı sunuyor. Buralardan giriş yapanlar, özellikle ons altının yıl sonu itibariyle 2080 ve 2160 hedeflerini yakalaması halinde dolar tarafından da alacakları destekle birlikte gram altında 1900-2000 liraların görülmesine şahit olabilir.

700 lira ve altındaki rakamlar orta ve uzun vadeli yatırımcılar için alım fırsatı sunmaya devam ediyor. Buralardan yapılacak hamleler, ilerleyen aylarda büyük kazançlara dönüşecektir.

Ekim ayı itibariyle 2000 dolar üzeri ataklarda 2080 ve 2150 dolar dirençlerini takip etmeye devam ediyoruz. Şu anda yatay süreç devam ediyor. Eylül ayı içerisinde ABD'deki enflasyon verisine ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına bakacağız. Bunlar baskılanmada önemli faktörler arasında ancak yine kısa vadeli pozitif görünüm devam ediyor. Özellikle ABD tarafından geçen hafta gelen verilere, tarım dışı istihdam verilerine rağmen 1940 dolar seviyesinin üzerinde tutunması bence büyük bir başarı. Bu da Ekim ayı itibariyle yeni sinyaller veriyor ve "Ben 2000 dolar seviyesinden çok da uzaklaşmak istemiyorum" mesajı veriyor bize.''

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? (5 EYLÜL 2023 SALI)

Altın fiyatları, 5 Eylül 2023 Salı günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.668,39 TL üzerinden yapan gram altın 1.666,27 liradan alınıyor, 1.666,52 liradan satılıyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 11.444,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 11.009,00 liradan alınıyor, 11.146,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.593.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.521,00 liradan alınıyor, 5.594,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.797,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 5 Eylül itibarıyla 2.752,00 liradan alınıyor, 2.797,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 5 Eylül günü 10.872.18 TL alış, 11.083,68 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki dev kurum peş peşe duyurdu: Mayıs ayında...İki dev kurum peş peşe duyurdu: Mayıs ayında...
'Yatırım aracı olmaktan çıktı' İkinci el araba fiyatları yüzde 10 düştü'Yatırım aracı olmaktan çıktı' İkinci el araba fiyatları yüzde 10 düştü
Memur zammı için yüzde 12,68’lik enflasyon farkı!Memur zammı için yüzde 12,68’lik enflasyon farkı!
Anahtar Kelimeler:
gram altın Altın altın fiyatları İslam Memiş islam memiş son dakika

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eve giren yarasayı böyle kovaladı! Eğlenceli anlar viral oldu

Eve giren yarasayı böyle kovaladı! Eğlenceli anlar viral oldu

Okula ve Şehre Dönüş fırsatları başladı! Binlerce ürün yarı fiyatına...

Okula ve Şehre Dönüş fırsatları başladı! Binlerce ürün yarı fiyatına...

Dünyanın beklediği davada yeni karar

Dünyanın beklediği davada yeni karar

Tepki çeken görüntüler! Aracından inmeyen hamile kadını vurdu

Tepki çeken görüntüler! Aracından inmeyen hamile kadını vurdu

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.