Aman dikkat! Uzman isimden altın yatırımcılarını altüst edecek uyarı: "Göz açıp kapayıncaya kadar geçecek!"

Altın fiyatlarında son durum merak konusu oldu. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yaptığı açıklamayla altın sahiplerini uyardı. Uzman isim altın için hem fırsat hem de tehlike uyarısı yaptı. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte uzman ismin o açıklaması ve 5 Eylül 2023 Salı günü altın fiyatlarında son durum...

"RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ"

Hali hazırdaki gram fiyatlarına dikkati çeken Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş bugünlerde yapılan hamlelerin ilerleyen aylarda büyük kazançlara dönüşeceğini ifade etti.

"BU GERİ ÇEKİLMELER PANİĞE NEDEN OLMALI MI?"

Gelecek hafta itibariyle altın fiyatlarında yatırımcılar için çok önemli bir fırsat penceresinin açılacağını söyleyen uzman isim açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''Peki bu geri çekilmeler paniğe neden olmalı mı? yoksa bir alım fırsatı olarak görebilir miyiz? Daha önce de söylediğim gibi, şu anda gram tarafında 1700 liranın altınıdaki her pencere büyük bir alım fırsatı sunuyor. Buralardan giriş yapanlar, özellikle ons altının yıl sonu itibariyle 2080 ve 2160 hedeflerini yakalaması halinde dolar tarafından da alacakları destekle birlikte gram altında 1900-2000 liraların görülmesine şahit olabilir.

700 lira ve altındaki rakamlar orta ve uzun vadeli yatırımcılar için alım fırsatı sunmaya devam ediyor. Buralardan yapılacak hamleler, ilerleyen aylarda büyük kazançlara dönüşecektir.

Ekim ayı itibariyle 2000 dolar üzeri ataklarda 2080 ve 2150 dolar dirençlerini takip etmeye devam ediyoruz. Şu anda yatay süreç devam ediyor. Eylül ayı içerisinde ABD'deki enflasyon verisine ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına bakacağız. Bunlar baskılanmada önemli faktörler arasında ancak yine kısa vadeli pozitif görünüm devam ediyor. Özellikle ABD tarafından geçen hafta gelen verilere, tarım dışı istihdam verilerine rağmen 1940 dolar seviyesinin üzerinde tutunması bence büyük bir başarı. Bu da Ekim ayı itibariyle yeni sinyaller veriyor ve "Ben 2000 dolar seviyesinden çok da uzaklaşmak istemiyorum" mesajı veriyor bize.''

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? (5 EYLÜL 2023 SALI)

Altın fiyatları, 5 Eylül 2023 Salı günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.668,39 TL üzerinden yapan gram altın 1.666,27 liradan alınıyor, 1.666,52 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 11.444,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 11.009,00 liradan alınıyor, 11.146,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.593.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.521,00 liradan alınıyor, 5.594,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.797,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 5 Eylül itibarıyla 2.752,00 liradan alınıyor, 2.797,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 5 Eylül günü 10.872.18 TL alış, 11.083,68 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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