FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Amazon binlerce çalışanını işten çıkartacak! 16 bin kişi işsiz kalacak

Amazon, kurumsal çalışanlarının yüzde 10'una tekabül eden 30 bin çalışanı işten çıkaracak. İki haber kaynağına göre, gelecek hafta başlayacak süreç, şirket tarihinin en büyük işten çıkarması olacak.

Amazon binlerce çalışanını işten çıkartacak! 16 bin kişi işsiz kalacak
Cansu Akalp

Amazon toplam 30 bin kurumsal çalışanı işten çıkarma planı kapsamında gelecek hafta yeni bir işten çıkarma sürecine başlamayı planlıyor.

Şirket geçen yılın Ekim ayında yaklaşık 14 bin beyaz yakalı çalışanı işten çıkarmıştı. İki haber kaynağının aktardığına göre, haftaya Salı başlaması beklenen işten çıkarmaların geçen yılki ile benzer sayıda olması bekleniyor.

30 bin çalışan, şirketin kurumsal çalışanlarının yaklaşık yüzde 10'una tekabül ediyor. Bu da Amazon'un 30 yıllık tarihinde yapılacak en büyük işten çıkarma anlamına geliyor. Şirket 2022'de 27 bin çalışanını işten çıkarmıştı.

Amazon binlerce çalışanını işten çıkartacak! 16 bin kişi işsiz kalacak 1

AMAZON İŞTEN ÇIKARMALARI YAPAY ZEKAYA BAĞLADI

Kaynaklar işten çıkarmaların Amazon Web Services (AWS), perakende, Prime Video ve insan kaynakları birimlerini etkileyeceğini fakat süreci kapsamının hala netlik kazanmadığını ifade etti.

Amazon, Ekim ayında işten çıkarmaları yapay zeka yazılımlarının artışına dayandırmış, çalışanlara gönderilen notta "Bu yapay zeka kuşağı, internetten bu yana gördüğümüz en büyük dönüşümü sağlayan teknoloji; şirketlerin her zamankinden çok daha hızlı yenilik yapmasını sağlıyor" diye belirtmişti.

Fakat Genel Müdür Andy Jassy, şirketin üçüncü çeyrek bilançosuyla ilgili analistlere yaptığı açıklamada, küçülmenin "aslında ne finansal nedenlerle ne de doğrudan yapay zeka nedeniyle" yapıldığını söyledi. Jassy, asıl meselenin şirketin "kültürü" olduğunu belirterek, Amazon'un fazla bürokratik bir yapıya sahip olduğunu ifade etti.

Amazon çalışanlarının büyük bölümü, şirketin dağıtım merkezlerinde ve depolarında çalışıyor.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Citroen 2025'te Türkiye'de 71 bin 440 adet otomobil sattıCitroen 2025'te Türkiye'de 71 bin 440 adet otomobil sattı
Rekabet Kurumu ve EPDK arasında işbirliği protokolüRekabet Kurumu ve EPDK arasında işbirliği protokolü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İşçi Amazon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pencerede ağlayan çocukların çığlığını çoban duydu! Mardin’de sır ölüm

Pencerede ağlayan çocukların çığlığını çoban duydu! Mardin’de sır ölüm

3 ilin emniyet müdürü değişti: Yalova'da dikkat çeken atama

3 ilin emniyet müdürü değişti: Yalova'da dikkat çeken atama

Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu depremi! Maç sonrası olay çıktı, taraftarın sabrı taştı

Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu depremi! Maç sonrası olay çıktı, taraftarın sabrı taştı

Lüks aracını satışa çıkardı! İstediği rakam dudak uçuklattı

Lüks aracını satışa çıkardı! İstediği rakam dudak uçuklattı

Altından yeni rekor: 7 bin TL'yi aştı

Altından yeni rekor: 7 bin TL'yi aştı

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.