Amazon’dan sahte ürün satışını engellemek için 700 milyon dolar yatırım

Amazon 2020 Marka Koruma Raporu'na göre, e-ticaret platformu, 2020 yılında müşterilerini, markaları ve satış ortaklarını sahte ürünlere karşı korumak ve pazaryerlerinde sahte ürün satmaya çalışanların eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmelerini sağlamak adına özel ekiplere ve yapay zekâ teknolojilerine 700 milyon dolardan fazla yatırım yaptı.

Amazon açıklamasına göre, şirket, sahte ürün satışına karşı aldığı önlemlere ve 2020 yılında bu konuda gerçekleştirdiği çalışmalara yönelik önemli iç görüler barındıran "2020 Marka Koruma Raporu"nu yayımladı.

Buna göre, Amazon’un sahtecilikle mücadelede benimsediği yaklaşımı "proaktif kontrollerin sağlanması", "markalara güçlü araçlar sunulması” ve "sahtecilerin sorumlu tutulması" olmak üzere üç ana başlıkta özetleyen 2020 Marka Koruma Raporu’nda, Amazon'un geçen yıl pazaryerini dolandırıcılığa yönelik girişimler ve kötüye kullanımdan korumak için 700 milyon dolardan fazla yatırım yaptığı ve 10 binden fazla kişiyi istihdam ettiği belirtildi.

Amazon’un doğrulama süreçleri, 6 milyondan fazla şüpheli yeni satıcı hesabı oluşturma girişimini engelledi. Satıcı hesabı oluşturma girişimlerinin yalnızca yüzde 6'sı Amazon'un sıkı doğrulama süreçlerini geçti ve ürünlerini satış için listeleyebildi. Amazon, müşteriye gönderilmeden önce lojistik merkezlerine gönderilen ve sahte olduğu tespit edilen 2 milyondan fazla ürüne el koydu ve bu ürünlerin tedarik zincirinin başka bir noktasında yeniden satılmasını önlemek için ürünleri imha etti."