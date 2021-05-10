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Amazon’dan sahte ürün satışını engellemek için 700 milyon dolar yatırım

10.05.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

E-ticaret platformu Amazon, geçen yıl pazaryerini dolandırıcılığa yönelik girişimlerden ve kötüye kullanımdan korumak için 6 milyondan fazla şüpheli yeni satıcı hesabı oluşturma girişimini engelledi.

Amazon’dan sahte ürün satışını engellemek için 700 milyon dolar yatırım

Amazon 2020 Marka Koruma Raporu'na göre, e-ticaret platformu, 2020 yılında müşterilerini, markaları ve satış ortaklarını sahte ürünlere karşı korumak ve pazaryerlerinde sahte ürün satmaya çalışanların eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmelerini sağlamak adına özel ekiplere ve yapay zekâ teknolojilerine 700 milyon dolardan fazla yatırım yaptı.

Amazon açıklamasına göre, şirket, sahte ürün satışına karşı aldığı önlemlere ve 2020 yılında bu konuda gerçekleştirdiği çalışmalara yönelik önemli iç görüler barındıran "2020 Marka Koruma Raporu"nu yayımladı.

Buna göre, Amazon’un sahtecilikle mücadelede benimsediği yaklaşımı "proaktif kontrollerin sağlanması", "markalara güçlü araçlar sunulması” ve "sahtecilerin sorumlu tutulması" olmak üzere üç ana başlıkta özetleyen 2020 Marka Koruma Raporu’nda, Amazon'un geçen yıl pazaryerini dolandırıcılığa yönelik girişimler ve kötüye kullanımdan korumak için 700 milyon dolardan fazla yatırım yaptığı ve 10 binden fazla kişiyi istihdam ettiği belirtildi.

Amazon’un doğrulama süreçleri, 6 milyondan fazla şüpheli yeni satıcı hesabı oluşturma girişimini engelledi. Satıcı hesabı oluşturma girişimlerinin yalnızca yüzde 6'sı Amazon'un sıkı doğrulama süreçlerini geçti ve ürünlerini satış için listeleyebildi. Amazon, müşteriye gönderilmeden önce lojistik merkezlerine gönderilen ve sahte olduğu tespit edilen 2 milyondan fazla ürüne el koydu ve bu ürünlerin tedarik zincirinin başka bir noktasında yeniden satılmasını önlemek için ürünleri imha etti."

500 MİLYONDAN FAZLA ÜRÜNÜN KORUNMASINA OLANAK SAĞLADI

Açıklamada verilen bilgilere göre, Amazon, sahte olduğundan şüphelenilen 10 milyardan fazla listeleme kaydını yayınlanmadan önce engelledi.

Her bir ürünü tanımlamaya ve sahte ürünlerin müşterilere ulaşmasını önlemeye yardımcı olan bir ürün serileştirme hizmeti olan "Amazon Transparency", 2020 yılında 500 milyondan fazla ürünün korunmasına olanak sağladı.

Amazon'da satılan tüm ürünlerin yüzde 0,01'inden daha azı müşteriler tarafından sahte ürün olarak şikâyet edildi. Şikayetlerin doğruluğu araştırıldıktan sonra söz konusu ürün ve hesaplarla ilgili gerekli işlemler yapıldı.

7 binden fazla küçük ve orta ölçekli işletme, Amazon tarafından hayata geçirilen “IP Accelerator” aracılığıyla ABD ve Avrupa'daki güvenilir hukuk firmalarına ulaştı. Bu işletmeler, ticari marka başvurularını başarıyla iletip, Amazon Marka Kaydı’nın marka koruma araçlarına erken erişim elde etti.

Amazon, kötü niyetli aktörlerin kanun karşısına çıkartılması, bağımsız olarak ya da markalarla birlikte ortak soruşturmalar yürütülmesi ve sahtecilere karşı yasal yollara başvurulabilmesi için Amazon Sahtecilik Suç Ünitesi’ni (Amazon Counterfeit Crimes Unit) kurdu.

Kaynak: AA

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