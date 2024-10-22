Ambulans çetesi böyle ölüme götürdü! İşin içinde yine o hastane var! Korkunç '20 km' detayı

Söz konusu olay 11 Haziran 2024 tarihinde yaşandı! Dinçer Yurttaş isimli vatandaş öğle saatlerinde İstinye sahilde rahatsızlandı. Apar topar İstinye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane imkanlarının yetersiz olduğu gerekçesiyle 112 ekibiyle birlikte hastayı Gaziosmanpaşa Özel Avrupa Şafak Hastanesi'ne nakletti. Hem devleti soyan hem de insanları ölüme gönderen çete 112 Acil Servis ile paralel çalışıyor.

Dinçer Yurttaş; 11.06.2024 tarihinde, öğle saatlerinde İstanbul/Sarıyer sahilde kalp rahatsızlığı yaşaması sebebiyle, eşi Ayşe Yurttaş’ı arayarak kötü olduğunu ve iyi hissetmediğini ifade ederek, en yakınında bulunan İstinye Devlet Hastanesine gidiyor.

İstinye Devlet Hastanesinde; hekimler tarafından kalp rahatsızlığı geçirdiğini, fakat tıbbi müdahaleye elverişli alet ve donanımlı teçhizat bulunmaması sebebiyle kendisine yeterli tedavinin sağlanamayacağı belirtiliyor.

İŞTE BURADA DEVREYE 112 ÇALIŞANLARI GİRİYOR!

Dinçer Yurttaş’ın gerekli tedaviyi olabilmesi amacıyla İstinye Devlet Hastanesi görevlileri, başka bir hastaneye nakli için gerekli yardımı talep ediyorlar.

'SADECE GAZİOSMANPAŞA ŞAFAK HASTANESİ'NE GÖTÜREBİLİRİZ'

Gelen 112 görevlileri tarafından; Dinçer Yurttaş’ı sadece Gaziosmanpaşa Özel Avrupa Şafak Hastanesi’ne sevk edebileceklerinin, anlaşmalı kurumun bu hastane olduğunun, en yakın yerin burası olduğunun söylendiğini belirtiyor! Halbuki iki hastane arasında 20,7 km bir mesafe var...

Dinçer Yurttaş'ın yakınları hastalarını daha iyi bir hastaneye götürmek istediklerini ısrarla dile getiriyor. O esnada Maslak'taki bir özel hastaneyle görüşme yapıyorlar fakat 112 ekipleri Özel Avrupa Şafak Hastanesi'nde ilgili ekibin hazır olduğunu belirtildiğini ve durumun aciliyeti sebebiyle başka hastaneye götürülmesinin mümkün olmadığını söylediler!

HASTA DAHA FAZLA KALSIN DİYE 2 STENTİ 2 GÜN ARAYLA TAKTILAR!

İstinye Devlet Hastanesi'nden Gaziosmanpaşa Özel Avrupa Şafak Hastanesi'ne getirilen Dinçer Yrttaş'a getirildiği andan 2 saat boyunca hiçbir müdahale yapılmadı! Hastane yetkilileri Doktor B.D'nın beklendiğini belirtti. Dinçer Yurttaş'ın 2 damarının tıkalı olduğu bilgisi aileye verildi, 2 kez stent yakılacağı birinci stentin bugün diğerinin 2 gün sonra yapılacağı aktarıldı!

Yapılan ameliyat neticesinde; Dinçer Yurttaş’ın kalp damalarından birisine stent takılmış, diğer kapalı olan damar yönünden herhangi bir işlem yapılmayarak yoğun bakım servisine sevk edildi.

12.06.2024 tarihinde servis odasına alınan Dinçer Yurttaş, 13.06.2024 tarihinde 09:00 sularında Dr. B.B tarafından kapalı olan kalp damarına stent takılması amacıyla tekrar ameliyata alındı. 4 saatlik ameliyat sonrası hastanın durumunun iyi olduğu bilgisi verildi.

HASTAYI ÖLÜME GÖNDEREN SÜREÇ! SOLUNUM CİHAZI ÇALIŞMADI, ŞOK CİHAZI YOKTU

Gece hasta fenalaştı! Hasta yakınları hastanedeki acil butonuna bastı buton çalışmadı. Gece nöbetçisi yabancı uyruklu Dr. N., panikten ne yapacağını bilemedi! Solunum cihazı takmak istedi solunum cihazı da çalışmadı. Şok cihazı da hastanede bulunmuyordu. Hasta hayatını kaybetti...

Ailenin iddiasına göre hastaya operasyondan önce kan tahlili yapılmadı, kan sulandırıcı ilaçlar beyin ölümüne sebebiyet verdi!

Özel Şafak Hastanesi'nin adı yenidoğan çetesinde de geçiyordu. Hastanenin ayrıca sözde kampanyayla insanları kör ettiği de iddia ediliyordu.