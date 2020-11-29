FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Amerika'dan geldi, üretimi 2 bin tonu aştı

Amerika'dan geldi, üretimi 2 bin tonu aştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.11.2020 17:30 | Son Güncelleme

Antalya'da, Amerika kıtası menşeli bir tür olan ve Türkiye'ye ilk olarak 1953'te getirilen pikan cevizinde hasat dönemi başladı. Klasik cevize göre farklı bir görünüm ve ince kabuğa sahip pikan cevizinin Türkiye'deki üretimi, 2 bin tonu aştı.

Amerika'dan geldi, üretimi 2 bin tonu aştı

Normal cevize göre daha uzun, desenli kabuğuyla farklı görünüme sahip ve elde kolayca kırılabilen ince kabuklu pikan cevizinde hasat mevsimi başladı. Ana vatanı Amerika kıtası olan türle ilgili Türkiye'deki ilk çalışmalar 1953 yılında Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü'nün (BATEM) merkez bahçesinde başlatıldı.

1953'ten 1969'a kadar Amerika'dan getirtilen tohumlar üzerinde çalışmalar yapan BATEM ekipleri, 1969'da İsrail'den pikan cevizine ait 25 türün fidanlarını getirdi. Antalya'da BATEM'in kent merkezindeki merkez bahçesi ve Kadriye'deki yaklaşık 600 dönümlük alanın 50 dönümünde fidanlar dikildi. Son yıllarda bilinirliği artan pikan cevizi, birkaç yıl öncesinde kilogramı 150 TL'ye kadar alıcı buluyordu. Bu yılki satış fiyatları ise 40 TL.

ca0cb7242a0c185d6197dec13e6c0671

İLK FİDANLARI BATEM ÜRETTİ

Adaptasyon çalışmalarında 25 türden 'mahan', 'wichita', 'choctaw' ve 'western' türlerinde üstün verim ve kaliteye ulaşıldı ve özel sektörün de pikan üretimine ilgisi arttı. BATEM aracılığıyla üretilen fidanlar, Akdeniz iklimine uygun illerde özel sektör tarafından kurulan bahçelerde meyve vermeye başladı. 500, 300, 150 dönüm gibi büyük bahçelerin yanı sıra, hobi tarzı ekimlerin de arttığı pikan üretiminde bu yıl toplamda 2 bin tonun üzerinde hasat bekleniyor.

cd4864ce607053c4edd744a6d12fb162

RUS YATIRIMCIDAN 300 DÖNÜMLÜK BAHÇE

Türkiye'de sadece Ege ve Akdeniz bölgelerinin sahile bakan yamaçlarında ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde yetişebilen pikan üreticileri arasında bir Rus yatırımcı da bulunuyor. Antalya'nın Serik ilçesi Çandır bölgesinde Balkar Türkü asıllı Rus iş insanı Aslan Gaboev'in tarım firmasınca, 2013 yılında 3 binin üzerinde pikan fidanından oluşan, içinde turunçgillerin de neredeyse tüm türlerinin bulunduğu 300 dönümlük bahçe kuruldu.

İlk hasadın geçen yıl yapıldığı pikan bahçesinde bu yılki hasat bir hafta önce başladı. Firma genel müdürü Yusuf Ziya Osmanağaoğlu, 300 dönümlük bahçenin ana temasının pikan olduğunu açıkladı. Osmanağaoğlu, bahçenin ağırlıklı kamkat olmak üzere, limon, mandalina, portakal gibi turunçgil ağaçlarının da yer aldığı, bir gen bankasını andırdığını kaydetti.

37ee44ac764cbe2bd29e7c6eb2a5737d

YOK YILI VE ÇÖL SICAKLARI ETKİLEDİ

Bu yıl 'yok yılı' ve mayıs ayındaki çöl sıcaklarının etkisi olmasına rağmen oldukça iyi bir sonuç beklediklerini anlatan Osmanağaoğlu, özellikle mahan türünde yüksek verim nedeniyle bazı ağaçların dallarında kırılma yaşandığını aktardı. Bir hafta önce başlayan hasadın aralık sonuna kadar süreceğini belirten Osmanağaoğlu, bu yıl, geçen yılki 8 ton rekoltesine yakın miktar beklediklerini açıkladı.

TÜRKİYE İSTATİSTİKLERE GİRDİ

Türkiye'de yeni bir ürün olmasına rağmen üretimde ABD, Güney Afrika, İsrail gibi ülkelerin ardından istatistiklerde artık Türkiye'nin de bulunduğunu söyleyen Osmanağaoğlu, Kuzey Afrika ülkelerinin de Türkiye'den fidan temin etmeye başladığını dile getirdi. Osmanağaoğlu, Türkiye'de pek bilinmediği için avokado, kivi, kaju gibi ürünlerde olduğu gibi bir sürecin, pikan için de yaşandığını dile getirdi.

Çok kıymetli, şifalı bir meyve olduğuna vurgu yapan Osmanağaoğlu, “Doğadaki en yağlı dört meyve türünden biri. Doymamış yağ oranı yüzde 72. Tek başına kolesterolün ilacı, bir kolesterol hastasının pikan yiyerek sağlığına kavuşması mümkün. İlaçlara gerek yok, çok sağlıklı, damar sağlığı açısından çok faydalı. Çocuklara yönelik de çok besleyici. Çinko, magnezyum açısından zengin. İnşallah Türkiye'de de tanınacaktır" dedi.

'KARGALAR ORTAĞIMIZ GİBİ'

ABD ve Avrupa'da 300 gramı 5 dolarken, Türkiye'de kilogramının normal cevizin 10 lira üstünde ve 40 TL civarı olduğunu belirten Osmanağaoğlu, hasat dönemindeki en büyük sıkıntının ise kargalar olduğunu söyledi. Kargalarla mücadelede ağaçlara CD astıklarını ve tüplü ses patlayıcı kullandıklarını anlatan Osmanağaoğlu, “Kargalar ortağımız gibi onlar da faydalanıyor, nasiplerini alıyor. Meyve olgunlaşmaya başladığı andan itibaren bahçemizde sabah kahvaltısı, akşam yemeği, kargalarımız bol miktarda oluyor. Onlara karşı önlemi tabi vurarak, öldürerek yapmıyoruz" dedi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
2021 yılı ehliyet ve pasaport harçları belli oldu!2021 yılı ehliyet ve pasaport harçları belli oldu!
Vergi yapılandırma hesaplama!Vergi yapılandırma hesaplama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sağlık Bakanlığı 81 ile gönderdi!
Sağlık Bakanlığı 81 ile gönderdi!
Uzmanı açıkladı! Kan grubunun virüsten koruyucu bir yönü var mı?
Uzmanı açıkladı! Kan grubunun virüsten koruyucu bir yönü var mı?
Öpüşme videosu ifşa oldu! 'Videoyu çeken kişi...'
Öpüşme videosu ifşa oldu! 'Videoyu çeken kişi...'
Eski aşkı paylaşınca ortaya çıktı
Eski aşkı paylaşınca ortaya çıktı
Mustafa Sarıgül'ün yeni partisinin ismi belli oldu!
Mustafa Sarıgül'ün yeni partisinin ismi belli oldu!
Yüksekliği Eyfel Kulesi'ni geçti
Yüksekliği Eyfel Kulesi'ni geçti
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Altın hareketli başladı!
Altın hareketli başladı!
Uzman grafiği: "Gram altın 420 TL baskısında"
Uzman grafiği: "Gram altın 420 TL baskısında"
Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu
Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu
Altın hareketli başladı!
Altın hareketli başladı!
2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!
2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Varlık Barışı' çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Varlık Barışı' çağrısı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüs karavan satışlarını yüzde 100 artırdı
Koronavirüs sonrası satışlar patladı! Siparişlere yetişemiyor
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayaklarının yüksekliği Eyfel Kulesi'ni geçti
Yüksekliği Eyfel Kulesi'ni geçti
Yeni yılda uygulanacak vergi ve harçlar belli oldu! 2021 ehliyet harcı ne kadar? İşte pasaport harçları 2021
2021 yılı ehliyet ve pasaport harçları belli oldu!
İstanbul'da fırınların yarısından fazlasının ekmeği yüksek fiyata sattığı belirlendi
İstanbul'daki denetimlerde ortaya çıktı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Vergi ve cezalarda artış oranı belli oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı! Vergi ve cezalarda artış oranı belli oldu
İşte altının son fiyatı... 28 Kasım altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar?
İşte gram altın fiyatı! Bu hafta altın kaybettirdi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.