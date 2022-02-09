Amerika’nın Sesi, Deustche Welle ve Euronews için RTÜK harekete geçti! İlk kez...

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bazı uluslararası haber sitelerine, video yayınladıkları için 72 saat içerisinde lisans almaları için süre tanıdı.

RTÜK, bugün yaptığı toplantıda başta üç uluslararası medya kuruluşu Amerika’nın Sesi, Deustche Welle ve Euronews olmak üzere Türkçe yayın yapan sitelerin lisans konusunu masaya yatırdı.

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı Twitter'dan yaptığı açıklamada, kurulun aldığı denetim yetkisi kararını paylaştı. Taşçı, "RTÜK ilk kez uluslararası haber siteleri için denetim yetkisini kullandı. Oy çokluğuyla alınan kararla, amerikaninsesi.com dw.com.tr ve tr.euronews.com sitelerine lisans için 72 saat süre tanıdı. Bu sürede başvurmayanların erişimleri engellenecek." dedi.



