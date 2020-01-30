Amerika'da Türk dizisi tutkunları Türkçe dersleri alıyor

İSTANBUL (AA) - Netflix, Amerika'da Türk dizisi tutkunlarının Türkçe dersleri aldığını, her fırsatta Türkiye'ye geldiklerini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, Pamela Hemphill, Marlena Gibson ve Adrienne Luedeking isimli ABD'nin farklı bölgelerinde yaşayan üç kadının üç farklı kuşağı temsil ettikleri ancak ortak tutkularının Türk dizileri olduğu belirtildi.

Netflix açıklamasına göre, Marlena Gibson, Chicago’da yaşayan 34 yaşıyor. Üniversitedeyken film çalışmaları üzerine eğitim almış olan Gibson, lisanslı bir rehabilitasyon danışmanı. Gibson, freelance çalışıyor ve çoğunlukla tazminat davalarında değerlendirilmeye sunulmak üzere uzman raporları hazırlıyor. Aynı zamanda muhasebeci olmak için de dersler alıyor. Türk yapımlarıyla 2016 yılında Netflix sayesinde tanışan Gibson, Türk dizilerinde duygulara çok önem verildiğini düşünüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gibson, şu ifadeleri kullanıyor:

"Hem iyi hem de kötü karakterleri hangi unsurların motive ettiği detaylı bir şekilde anlatılıyor. Ayrıca oyuncular en az Hollywood yıldızları kadar yetenekli. Duygu dolu bir hikayedeki karakterleri canlandırmak ileri düzeyde yetenek gerektiriyor ve Türk yıldızların çoğu bunu gayet iyi başarıyor."