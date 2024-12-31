Amorti çıkan numara hangisi! Amortinin isabet ettiği son rakam beli oldu mu? Amorti kaç TL kazandırdı? İşte 2025 Milli Piyango amorti sorgulama ekranı

Türkiye'de milyonlarca insan yeni yılın gelişini kutlarken, bir yandan da Milli Piyang0 2025 çekilişlerine odaklandı. İnsanlar aldıkları bilete büyük ikramiyenin çıkması umuduyla yeni yılı beklerken, 2025 Milli Piyango çekilişlerinin birinci bölümü saat 18:30'da başladı. İki bölümden oluşacak olan çekilişlerde vatandaşlar büyük ikramiyenin belli olacağı ikinci turun başlamasını bekliyor. Aynı zamanda da amorti bilet çıkan numaranın da aramaları sık sık yapılıyor. Peki amorti bilet numarası belli oldu mu, Amorti bilet çıkan numarası hangisi?

MİLLİ PİYANGO AMORTİ NEDİR?

Amorti, Milli Piyango çekilişinde verilen en küçük para ödülü olarak bilinir. Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamlarıdır. 2 tane amorti rakamı çekilir ve çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Geçen sene amorti rakamları 2 ve 7 olmuştu. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

2025 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYELERİ NE KADAR?

2025 Yılbaşı Özel Çekiliş Sonuçlarıyla 600 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin yanında bu yıl 60 Milyon TL, 6 Milyon TL, 1,5 Milyon TL, 1 Milyon TL, 100 Bin TL, 50 Bin TL, 25 Bin TL, 10 Bin TL, 6 Bin TL, 4 Bin TL, 1,8 Bin TL, 1,2 Bin TL ve 600 TL kazanan numaralar ile amorti kazanan numaralar da belli olacak.

YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE NE KADAR İKRAMİYE DAĞITILACAK?

Bu yıl Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olacak.

MİLLİ PİYANGO 2025 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | HANGİ BİLETE HANGİ İKRAMİYE ÇIKTI?

Milli Piyango 2025 Yılbaşı Özel Çekiliş sonuçları için nefesler tutuldu. Saat 18.30'da noter huzurunda başlayan olan yılbaşı özel çekilişinde artık gözler büyük ikramiyede. Milli Piyango bileti alanlar için Milli Piyango hızlı bilet sorgulama ekranı anlık olarak Mynet'te yer alıyor. Hangi Milli Piyango numarasına hangi ikramiye çıktı? sorusunun yanıtı için herkes, ekran başına kilitlendi. İnternet başına geçti.

MİLLİ PİYANGO 2025 ÇEKİLİŞİNDE AMORTİ BU YIL KAÇ TL?

Milli Piyango 2025 Yılbaşı özel çekilişinde çeyrek bilet aldıysanız ve biletinize amorti isabet ettiyse 150 TL, yarım bilet için amorti tutturduysanız 300 TL ve tam bilet alıp amorti tutturduysanız 600 TL ödeme alabileceksiniz.

MİLLİ PİYANGO 2025 YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Milyonların merakla beklediği 2025 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2024 Salı günü (bugün) saat 18:30'da başladı.

BÜYÜK İKRAMİYE VE 60 MİLYON TL'LİK İKRAMİYE NE ZAMAN BELİRLENCEK?

Milli Piyango 2025 çekilişleri 2 bölüm olarak yapılacak. Birinci bölüm 18:30'da başladı ve bu bölümde bin 200 TL ila 60 milyon TL arası ikramiye kazanan numaralar belli olacak.

Saat 21:15'te başlayacak ikinci bölümde ise amorti ile 600 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli olacak.