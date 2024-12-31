Amorti çıkan numara hangisi! Amortinin isabet ettiği son rakam beli oldu mu? Amorti kaç TL kazandırdı? İşte 2025 Milli Piyango amorti sorgulama ekranı

Türkiye'de milyonlarca insan yeni yılın gelişini kutlarken, bir yandan da Milli Piyang0 2025 çekilişlerine odaklandı. İnsanlar aldıkları bilete büyük ikramiyenin çıkması umuduyla yeni yılı beklerken, 2025 Milli Piyango çekilişlerinin birinci bölümü saat 18:30'da başladı. İki bölümden oluşacak olan çekilişlerde vatandaşlar büyük ikramiyenin belli olacağı ikinci turun başlamasını bekliyor. Aynı zamanda da amorti bilet çıkan numaranın da aramaları sık sık yapılıyor. Peki amorti bilet numarası belli oldu mu, Amorti bilet çıkan numarası hangisi?
Amorti, Milli Piyango çekilişinde verilen en küçük para ödülü olarak bilinir. Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamlarıdır. 2 tane amorti rakamı çekilir ve çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Geçen sene amorti rakamları 2 ve 7 olmuştu. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.
2025 Yılbaşı Özel Çekiliş Sonuçlarıyla 600 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin yanında bu yıl 60 Milyon TL, 6 Milyon TL, 1,5 Milyon TL, 1 Milyon TL, 100 Bin TL, 50 Bin TL, 25 Bin TL, 10 Bin TL, 6 Bin TL, 4 Bin TL, 1,8 Bin TL, 1,2 Bin TL ve 600 TL kazanan numaralar ile amorti kazanan numaralar da belli olacak.
Bu yıl Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olacak.
Milli Piyango 2025 Yılbaşı Özel Çekiliş sonuçları için nefesler tutuldu. Saat 18.30'da noter huzurunda başlayan olan yılbaşı özel çekilişinde artık gözler büyük ikramiyede. Milli Piyango bileti alanlar için Milli Piyango hızlı bilet sorgulama ekranı anlık olarak Mynet'te yer alıyor. Hangi Milli Piyango numarasına hangi ikramiye çıktı? sorusunun yanıtı için herkes, ekran başına kilitlendi. İnternet başına geçti.
Milli Piyango 2025 Yılbaşı özel çekilişinde çeyrek bilet aldıysanız ve biletinize amorti isabet ettiyse 150 TL, yarım bilet için amorti tutturduysanız 300 TL ve tam bilet alıp amorti tutturduysanız 600 TL ödeme alabileceksiniz.
Milyonların merakla beklediği 2025 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2024 Salı günü (bugün) saat 18:30'da başladı.
Milli Piyango 2025 çekilişleri 2 bölüm olarak yapılacak. Birinci bölüm 18:30'da başladı ve bu bölümde bin 200 TL ila 60 milyon TL arası ikramiye kazanan numaralar belli olacak.
Saat 21:15'te başlayacak ikinci bölümde ise amorti ile 600 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli olacak.
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