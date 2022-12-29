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Amorti nedir, ne demek? Amorti ne kadar veriyor? Milli Piyango amorti sorgulama ekranı

29.12.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amorti ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 31 Aralık 2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için nefesler tutuldu. Yılbaşı biletini alan vatandaşlar heyecanla çekiliş saatini bekliyorlar. Bu sene yılbaşı özel çekilişi cumartesi günü gerçekleştirilecek. Peki, amorti nedir, ne demek? Amorti ne kadar veriyor?

Amorti nedir, ne demek? Amorti ne kadar veriyor? Milli Piyango amorti sorgulama ekranı

Amortinin ne kadar verdiği merak ediliyor. Milli Piyango amorti sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. 31 Aralık 2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde tam 1 milyar 395 milyon 900 bin TL dağıtılacak. Milli Piyango yılbaşı biletleri tam 200 TL, yarım 100 TL ve çeyrek bilet 50 TL’den satılıyor. İşte amorti hakkında merak edilenler

AMORTİ NEDİR?

Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

piyango

AMORTİ KAZANAN NUMARALAR HANGİLERİ?

Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişinde amorti kazanan numaralar 4 ve 5 olmuştu. Bu sene çekiliş 31 Aralık Cumartesi akşamı gerçekleştirilecek.

MİLLİ PİYANGO AMORTİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Milli Piyango çekilişi 31 Aralık günü saat 12:30’da başlayacak. Çekiliş gün boyu devam edecek ve saat 23.15'te amorti ve 200 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi yapılacak.

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Milli Piyango amorti milli piyango sorgulama

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