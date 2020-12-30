Analistlerden 2021 altın yorumları... Altın fiyatları 2021'de ne kadar olacak? Altın fiyatları yükselecek mi?

Koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkisi altına almasının ardından altın fiyatları nasıl yön izleyecek merak ediliyor. ABD Merkez Bankası (Fed) kararının ardından görüşülen mali teşvik paketi, altın fiyatlarının yön bulmasına yardımcı oluyor. Bu süreçte salgından dolayı yaşanan belirsizlikler ve mali teşvik kaynaklarının net bir karara bağlanamaması altına olan risk iştahını azaltıyor. Öte yandan tüm olumsuzluklara rağmen altın son 10 senenin en kazançlı yılına girecek. 2020 yılından bu yana yüzde 24 oranında artan altın fiyatları yıl sonunu düşüş ihtimali ile kapasa da yeni yıla kazançlı girmiş olacak. Bu hafta oldukça hareketli günler geçiren altın fiyatları için uzmanların nasıl yorum yaptığı araştırılıyor. Peki uzmanlar 2021 altın fiyatları için ne dedi? İşte analistlerden altın yorumları değerlendirmeleri...
Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Eda Karadağ altın fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada, yılın son haftasının rehavetinin işlem hacmini zayıflattığını belirterek, altının temkinli seyrini bugün ve yarında sürdürdüğünü belirtti. Karadağ, açıklamasına şöyle devam etti;
"Ons altın için teknikte 1900 dolar seviyesini direnç noktası olarak izlemeye devam ediyoruz. Bu direnç noktasının üzerine doğru ısrarcı olmaması durumunda yükselişinde zayıf kalabilir. Geri çekilmelerde 1850-1860 dolar destek alanı izleniyor. Altın için şimdilik 1850-1900 dolar aralığında seyrin korunmasını bekleyebiliriz. Gram altın yatırımcısı için mevcut pozisyonlar korunabilir. Dolar/TL kurundaki geri çekilme nedeniyle ilave alımlar için bekleyebilirler. TL'deki güçlenme ve ons altındaki yatay temkinli seyir, gram altının da yatay seyrini destekliyor." dedi.
İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Seda Yalçınkaya Özer aşı ile ilgili olumlu gelişmelerin altın fiyatlarının yükselişine destek olmadığını vurgulayarak, "ABD’de mali teşvik paketinin 600 dolarlık nakit destek kısmının 2000 dolara çıkarılması teklifi, Temsilciler Meclisi’nden geçmesinin ardından bugün Senato onayına sunulacak." dedi.
Özer, dolar endeksinin haber akışlarından etkilenerek gerilediğini belirterek, "Cumhuriyetçilerin kontrolünde olan Senato’nun teklifi onaylaması uzak bir ihtimal gibi görünüyor, ancak onayın gelmesi halinde dolarda zayıflamanın sürmesi ve altındaki yükselişin daha belirgin hale gelmesi beklenebilir." dedi. Özer açıklamasına şöyle devam etti;
"Ons altında kısa vadede güçlü direnç olan 1903 dolar seviyesi aşılmadıkça 1867 dolar seviyesine doğru geri çekilme izlenebilir. Kısa vadede önemli bir kırılmanın olmasını beklememekle birlikte sıkışık seyrin sürmesi yüksek ihtimal gibi duruyor. Gerileyen dolar/TL kuru ve sıkışan ons altın fiyatları gram altın yatırımcısını üzdü. Çok olağanüstü bir haber gelmediği sürece Dolar/TL kurundaki yükselişlerin sınırlı kalmasını beklemekteyiz. Ons altın 1903 dolar seviyesi hakimiyetinde hareket ettikçe gram altındaki baskı sürebilir."
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