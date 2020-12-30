Analistlerden 2021 altın yorumları... Altın fiyatları 2021'de ne kadar olacak? Altın fiyatları yükselecek mi?

Koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkisi altına almasının ardından altın fiyatları nasıl yön izleyecek merak ediliyor. ABD Merkez Bankası (Fed) kararının ardından görüşülen mali teşvik paketi, altın fiyatlarının yön bulmasına yardımcı oluyor. Bu süreçte salgından dolayı yaşanan belirsizlikler ve mali teşvik kaynaklarının net bir karara bağlanamaması altına olan risk iştahını azaltıyor. Öte yandan tüm olumsuzluklara rağmen altın son 10 senenin en kazançlı yılına girecek. 2020 yılından bu yana yüzde 24 oranında artan altın fiyatları yıl sonunu düşüş ihtimali ile kapasa da yeni yıla kazançlı girmiş olacak. Bu hafta oldukça hareketli günler geçiren altın fiyatları için uzmanların nasıl yorum yaptığı araştırılıyor. Peki uzmanlar 2021 altın fiyatları için ne dedi? İşte analistlerden altın yorumları değerlendirmeleri...

ALTIN FİYATLARI 2021'DE NE OLACAK?

Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Eda Karadağ altın fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada, yılın son haftasının rehavetinin işlem hacmini zayıflattığını belirterek, altının temkinli seyrini bugün ve yarında sürdürdüğünü belirtti. Karadağ, açıklamasına şöyle devam etti;