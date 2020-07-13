Analog Devices Türk CEO'nun yönettiği Maxim'i yaklaşık 21 milyar dolara satın aldı

Teklif, Maxim'e hisse başına 78.43 dolar ile, Cuma kapanışına kadar yaklaşık yüzde 22'lik bir değere karşılık geldi. Maxim hisseleri, pazar öncesi yüzde 17’lik artışla 75 dolara yükselmişti.

Analog Devices hisseleri yüzde 1'e yakın yükseldi.

Reuters'ta pazar günü geç saatte yayınlanan bir Analog Devices’ın gelir ve maliyet sinerjiyi artırarak Maxim'i almak için ileri görüşmelerde bulunduğu belirtilmişti.

İki şirket tarafından yapılan açıklamada anlaşmanın Maxim'in otomotiv ve veri merkezi pazarlarındaki gücünü, Analog Devices’ın geniş endüstriyel, iletişim ve dijital sağlık hizmetleri alanlarına kattığı belirtildi.

Norwood, Massachusetts merkezli Analog Devices, ulaşım ve sağlık hizmetlerinden enstrümantasyon ve taşınabilir tüketici cihazlarına kadar çeşitli sektörlere sensörler, veri dönüştürücüler, amplifikatörler ve diğer sinyal işleme ürünleri sunuyor.

San Jose, Kaliforniya merkezli Maxim, otomobil, imalat, enerji, iletişim, sağlık ve bağlı cihazlarda kullanılan analog çip tasarlayıp üretiyor.