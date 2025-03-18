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Andorra'nın para birimi nedir? Andorra'nın para biriminin kodu ve sembolü

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
18.03.2025 20:59
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Resmi adıyla Andorra Prensliği, Güney Avrupa'da, Fransa ve İspanya ülkeleri arasında yer alan 465 km2'lik kara bölgesiyle çevrili bir devlet olarak bilinir. vrupa'nın en küçük ülkelerinden biri olan Andorra komşu ülkeleriyle çevrilidir. Ülke, kişi başına düşen milli gelirin en yüksek olduğu zengin ülkelerden biri olarak kabul edilmektedir. Peki, Andorra hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler için Andorra'nın para birimi nedir?

Andorra'nın para birimi nedir? Andorra'nın para biriminin kodu ve sembolü

Andorra ülkesi diğer adıyla Andorra prensliği olarak bilinmektedir. Andorra, Fransa ve İspanya arasında bir ülke olarak denize kıyısı olmayan bir bölgedir. Ülkenin bayrağında bulunan kırmızı ve mavi Fransa bayrağından, sarı ise İspanya bayrağından alınmıştır. Bayrağın ortasında bulunan arma ise devlet arması olarak kabul edilmiştir. Andorra diğer Avrupa ülkelerinin kontrolü altında bulunmasıyla bilinen ve dünyanın en küçük ülkeleri arasında yer alan bir ülkedir. Andorra ülkesinde yaşayan farklı milletlere sahip birçok insan vardır ve bu insanlar farklı diller kullanılır.

Andorra'nın para birimi nedir?

Andorra’nın başkenti ve en büyük şehri olan Andorra la Vella, Avrupa’nın en yüksek başkenti olarak bilinmektedir. Andorra la Vella aynı zamanda ülkenin kültür, turizm ve ticaret merkezi olarak da bilinir.

Birleşmiş Milletler ve AGİT üyesi olarak bilinen Andorra, Avrupa Birliği'ne (AB) üye değildir. Ama ülkede resmi olarak geçerli olan para birimi Euro’dur. Uluslararası platformlarda para biriminin kodu ise ‘EUR’ şeklinde kullanılır. Euro Avrupa'nın tüm ülkelerinde birinci ve dünya genelinde en çok kullanılan ikinci para birimidir. Andorra’ya seyahat edecek kişilerin diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi euro bulundurması gerekir. Bu sayede rahatlık bir şekilde seyahat edilebilirler ve günlük finansal işlemler gerçekleştirilebilir.

Avrupa Birliği ve Andorra arasında Haziran 2011’de imzalanan anlaşmaya göre AB, Andorra ülkesine Euro’yu resmi para birimi olarak kullanmasına izin vermiştir. Bu anlaşma 1 Nisan 2012’de yürürlüğe girmiştir. Anlaşma sonucunda 2,4 milyon euro’ya kadar farklı madeni para basma izni verilmiştir. Ülkedeki tüm paralarda Avrupa bayrağının 12 yıldızı bulunmaktadır.

Andorra’nın Euro’yu resmi para birimi olarak kabul etmesinden önce ülkenin herhangi bir resmi bir para birimi bulunmamaktaydı. Bu dönemde, Fransa ve İspanya’ya olan yakınlığı nedeniyle genellikle İspanyol pesetası ve Fransız frangı kullanılmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Andorra para
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