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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçiye maddi destek! Mansur Yavaş duyurdu '6 bin 500 üreticiye nakit ödeme'

Nisan ayında kar yağmasının ardından çiftçiler zirai don olayı ile karşı karşıya kaldılar. Çiftçi maddi manevi don olayından etkilenmesi ile beraber Bakanlıktan açıklamalar gelirken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Ankaralı çiftçi için destek paketini duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçiye maddi destek! Mansur Yavaş duyurdu '6 bin 500 üreticiye nakit ödeme'
Ezgi Sivritepe

11-12 Nisan aralığında kar yağması ile üretici zirai don olayı ile karşı karşıya kaldı. 16 üründe ciddi zarar görülürken çiftçi maddi-manevi zarara uğradı. Bakanlık çiftçi için açıklamalarda bulunurken yapılacak olan desteklerin de detayları belli olmuştu.

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6 BİN 500 ÇİFTÇİYE NAKİT DESTEK VERİLECEK!

Son olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankaralı çiftçinin yüzde 100'e varan zarara uğradıklarını açıkladı. Yavaş tarafından yapılan açıklamada, 6 bin 500 çiftçiye nakdi destek verileceği öğrenildi.

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Yavaş, yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

11-12 Nisan’da Ankara’da yaşanan zirai don felaketinin ardından, meyve bahçelerinde %100’e varan hasar tespit ettik. Bu zorlu süreçte üreticimizin yanında olmak boynumuzun borcudur. Yaklaşık 6.500 çiftçimize Başkent Çiftçi Kart aracılığıyla nakdi destek sağlıyoruz."
Başvuruların “http://baskenttarim.ankara.bel.tr” adresi üzerinden alınacak.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediyesi
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