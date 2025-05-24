Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçiye maddi destek! Mansur Yavaş duyurdu '6 bin 500 üreticiye nakit ödeme'

11-12 Nisan aralığında kar yağması ile üretici zirai don olayı ile karşı karşıya kaldı. 16 üründe ciddi zarar görülürken çiftçi maddi-manevi zarara uğradı. Bakanlık çiftçi için açıklamalarda bulunurken yapılacak olan desteklerin de detayları belli olmuştu.
Son olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankaralı çiftçinin yüzde 100'e varan zarara uğradıklarını açıkladı. Yavaş tarafından yapılan açıklamada, 6 bin 500 çiftçiye nakdi destek verileceği öğrenildi.
Yavaş, yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:
11-12 Nisan’da Ankara’da yaşanan zirai don felaketinin ardından, meyve bahçelerinde %100’e varan hasar tespit ettik. Bu zorlu süreçte üreticimizin yanında olmak boynumuzun borcudur. Yaklaşık 6.500 çiftçimize Başkent Çiftçi Kart aracılığıyla nakdi destek sağlıyoruz."
Başvuruların “http://baskenttarim.ankara.bel.tr” adresi üzerinden alınacak.
Okuyucu Yorumları 0 yorum