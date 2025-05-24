Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçiye maddi destek! Mansur Yavaş duyurdu '6 bin 500 üreticiye nakit ödeme'

11-12 Nisan aralığında kar yağması ile üretici zirai don olayı ile karşı karşıya kaldı. 16 üründe ciddi zarar görülürken çiftçi maddi-manevi zarara uğradı. Bakanlık çiftçi için açıklamalarda bulunurken yapılacak olan desteklerin de detayları belli olmuştu.

6 BİN 500 ÇİFTÇİYE NAKİT DESTEK VERİLECEK!

Son olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankaralı çiftçinin yüzde 100'e varan zarara uğradıklarını açıkladı. Yavaş tarafından yapılan açıklamada, 6 bin 500 çiftçiye nakdi destek verileceği öğrenildi.

Yavaş, yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:



11-12 Nisan’da Ankara’da yaşanan zirai don felaketinin ardından, meyve bahçelerinde %100’e varan hasar tespit ettik. Bu zorlu süreçte üreticimizin yanında olmak boynumuzun borcudur. Yaklaşık 6.500 çiftçimize Başkent Çiftçi Kart aracılığıyla nakdi destek sağlıyoruz."

Başvuruların “http://baskenttarim.ankara.bel.tr” adresi üzerinden alınacak.