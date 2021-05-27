Ankara'da dört kişilik ailenin yoksulluk sınırı 9,219 TL oldu

Açlık sınırı geçen yıl Mayıs'ta 2,438 lira, yoksulluk sınırı 7,942 lira; 2021 Nisan'da açlık sınırı 2,767 lira, yoksulluk sınırı 9,014 liraydı.

Türk-İş raporunda "Özellikle üretimin temel girdisi olan akaryakıt fiyatlarında bu ay gerçekleşen artışın önümüzdeki aylarda başta gıda maddeleri olmak üzere birçok temel mal ve hizmet ürünlerine yansıması bekleniyor" denildi.

TÜİK'in aylık enflasyon verilerini duyurma tarihinden önce açıklanan Türk-İş raporu, TÜİK enflasyon tahminlerine dair göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Reuters



