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Ankara'da dört kişilik ailenin yoksulluk sınırı 9,219 TL oldu

27.05.2021 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara'da hesaplanan gıda enflasyonunun Mayıs'ta bir önceki aya göre %2.28 arttığını; dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2,830 TL, yoksulluk sınırının ise 9,219 TL'ye yükseldiğini açıkladı.

Ankara'da dört kişilik ailenin yoksulluk sınırı 9,219 TL oldu

Açlık sınırı geçen yıl Mayıs'ta 2,438 lira, yoksulluk sınırı 7,942 lira; 2021 Nisan'da açlık sınırı 2,767 lira, yoksulluk sınırı 9,014 liraydı.

Türk-İş raporunda "Özellikle üretimin temel girdisi olan akaryakıt fiyatlarında bu ay gerçekleşen artışın önümüzdeki aylarda başta gıda maddeleri olmak üzere birçok temel mal ve hizmet ürünlerine yansıması bekleniyor" denildi.

TÜİK'in aylık enflasyon verilerini duyurma tarihinden önce açıklanan Türk-İş raporu, TÜİK enflasyon tahminlerine dair göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Reuters

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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