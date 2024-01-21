Ankara'da taksi ücretlerine zam: İşte yeni tarife

Ankara'da taksi ücretlerine yüzde 50'ye yakın zam geldi. Açılış ücreti 25, kilometre ücreti 20 lira olarak belirlenirken indi-bindi ücreti ise 75 liraya çıktı. Taksiciler taksimetrelerini güncellemek için uzun kuyruklar oluşturdu.

NTV'de yer alan habere göre, Ankara’da taksilerde yeni tarife uygulanmaya başlandı. İndi bindi, açılış ve kilometre fiyatlarına yüzde 50’ye yakın zam geldi.

İndi bindi ücreti 75 TL, açılış ücreti 25 TL, kilometre ücreti ise 20 TL olarak belirlendi.

Ankara’da çalışan binlerce taksici, taksimetrelerini güncellemek için Yenimahalle ilçesi Varlık Mahallesi’ndeki taksimetre güncelleme merkezinde yaklaşık 2 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır





