Bayramda çalışan ne kadar mesai alır? Kuruşu kuruşuna hesaplandı: Saat 13.00 detayı...

Kurban Bayramında milyonlarca kişi tatilini sevdikleriyle birlikte dinlenerek geçirmeyi planlarken; yüz binlerce kişi de mesai başında çalışmaya devam ediyor. Bayram döneminde çalışanların en çok merak ettiği ve arama motorlarında sıklıkla araştırdığı konuların başında ise bayram mesaisi ücret hesaplamaları geliyor.

Kamuoyunda kulaktan kulağa yayılan 'çift mesai', 'iki kat maaş' veya 'yüzde yüz zamlı ücret' gibi kavramlar, çoğu zaman 4857 sayılı İş Kanunu’ndaki yasal ve teknik mevzuatla karıştırılabiliyor. İş hukukundaki doğru tanımlamaları bilmek, çalışanların hak kaybına uğramasını engelliyor.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 47’nci maddesi, ulusal bayram ve genel tatil günlerindeki ücretlendirme politikasını net bir şekilde ortaya koyuyor. Yasaya göre, bir işçi resmi tatil gününde hiç çalışmasa bile, o günün ücretini eksiksiz ve tam olarak almak zorunda. Ancak işçi resmi tatilde çalışırsa, çalışmadığı takdirde hak edeceği ücrete ek olarak, çalıştığı her genel tatil günü için bir günlük ilave ücrete daha hak kazanıyor. İşte halk arasında 'çift yevmiye' ya da 'çift maaş' olarak adlandırılan uygulamanın yasal temeli bu ek ödemeden kaynaklanıyor.

2026 Kurban Bayramı tatili kaç gün, arife günü mesaisi nasıl başlıyor?

2026 yılı takvimine göre Kurban Bayramı tatili, 26 Mayıs Salı günü saat 13.00 itibarıyla resmi olarak başladı. İş Kanunu kapsamında arife günü öğleden sonraki süre yarım günlük resmi tatil statüsünde değerlendirilirken, bayramın birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri ise tam gün genel tatil kabul ediliyor. Bu doğrultuda toplam tatil süresi 4,5 gün olarak hesaplanıyor.

Burada işçiler için en kritik dönemeç arife günü saat 13.00’ten sonraki mesailer oluşturuyor. İşçi, arife günü saat 13.00’ten sonra ne kadar süre çalışırsa çalışsın, yarım günlük genel tatil çalışması yapmış sayılıyor ve buna bağlı olarak yarım günlük ilave ücret almaya hak kazanıyor. Bayramın takip eden diğer dört tam gününde yapılan çalışmalarda ise her bir gün için ayrı ayrı birer günlük ilave ücret ödenmesi zorunluluk taşıyor.

En büyük yanılgı: Bayram mesaisi ile fazla çalışma aynı şey mi?

Çalışma hayatında en sık düşülen hatalardan biri, bayram günü yapılan çalışma ile haftalık fazla mesai kavramlarının aynı yasal torbaya konulmasıdır. Oysa bu iki durum tamamen farklı hukuki zeminlere dayanıyor. Normal şartlarda fazla mesai ödemesi, işçinin haftalık 45 saati aşan çalışmaları için hafta içi yüzde 50, hafta sonu ise sözleşmeye göre daha yüksek oranlarda artırımlı ödenmesini öngörür.

Ulusal bayram ve resmi tatillerde ise işçi zaten çalışmasa da hak edeceği ücretin üzerine ekstra bir yevmiye daha aldığı için otomatik olarak iki kat ücret etkisi ortaya çıkar. Eğer bir işçi, bayramın olduğu hafta boyunca toplamda 45 saatlik yasal çalışma süresini de aşarsa; hem genel tatil ücretini hem de haftalık fazla mesai ücretini ayrı ayrı almaya hak kazanır. Yani iki hak ediş birbirine engel teşkil etmez.

Asgari ücretli bir çalışan bayramda ne kadar alacak? İşte net hesap.

2026 yılı için uygulanmakta olan net asgari ücret 28.075 TL seviyesinde bulunuyor. Bu veri üzerinden yola çıkıldığında asgari ücretli bir çalışanın günlük net hak edişi yaklaşık 935,83 TL, arife gününe denk gelen yarım günlük ücreti ise 467,92 TL olarak hesaplanıyor.

Bayram süresince izin yapmayarak çalışan bir asgari ücretlinin alacağı ek ödemeler şu şekilde listeleniyor:

Arife Günü (Saat 13.00’ten sonra) Çalışma Karşılığı: 467,92 TL

Bayramın 4 Günü Boyunca Çalışma Karşılığı: 935,83 TL x 4 = 3.743,32 TL

Toplam İlave Genel Tatil Ücreti: 4.211,24 TL

Bu hesaplama doğrultusunda; arife günü öğleden sonra ve bayramın 4 günü boyunca normal vardiyasında çalışan, ancak haftalık 45 saati aşmayan net asgari ücretli bir emekçinin, ay sonunda banka hesabına yatacak toplam net tutar 32.286 TL seviyesine ulaşıyor. Eğer bu yoğun çalışma temposu içinde haftalık yasal çalışma süresi olan 45 saat aşılmışsa, aşan kısımlar için fazla mesai ücretleri de bu rakamın üzerine ayrıca ilave ediliyor.

Kaynak: Dünya Gazetesi