FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bayramda çalışan ne kadar mesai alır? Kuruşu kuruşuna hesaplandı: Saat 13.00 detayı...

Bayram tatilinde milyonlarca vatandaş memleket ve tatil beldelerine akın ederken, yüz binlerce çalışan ise mesaisine devam ediyor. Bayramda çalışanların en çok merak ettiği konu ise mesai ücretleri oldu. Bayramda çalışanlar ne kadar alacak? SGK Uzmanı Özgür Erdursun kuruş kuruş hesapladı. İşte detaylar...

Bayramda çalışan ne kadar mesai alır? Kuruşu kuruşuna hesaplandı: Saat 13.00 detayı...
Cansu Çamcı

Kurban Bayramında milyonlarca kişi tatilini sevdikleriyle birlikte dinlenerek geçirmeyi planlarken; yüz binlerce kişi de mesai başında çalışmaya devam ediyor. Bayram döneminde çalışanların en çok merak ettiği ve arama motorlarında sıklıkla araştırdığı konuların başında ise bayram mesaisi ücret hesaplamaları geliyor.

Kamuoyunda kulaktan kulağa yayılan 'çift mesai', 'iki kat maaş' veya 'yüzde yüz zamlı ücret' gibi kavramlar, çoğu zaman 4857 sayılı İş Kanunu’ndaki yasal ve teknik mevzuatla karıştırılabiliyor. İş hukukundaki doğru tanımlamaları bilmek, çalışanların hak kaybına uğramasını engelliyor.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 47’nci maddesi, ulusal bayram ve genel tatil günlerindeki ücretlendirme politikasını net bir şekilde ortaya koyuyor. Yasaya göre, bir işçi resmi tatil gününde hiç çalışmasa bile, o günün ücretini eksiksiz ve tam olarak almak zorunda. Ancak işçi resmi tatilde çalışırsa, çalışmadığı takdirde hak edeceği ücrete ek olarak, çalıştığı her genel tatil günü için bir günlük ilave ücrete daha hak kazanıyor. İşte halk arasında 'çift yevmiye' ya da 'çift maaş' olarak adlandırılan uygulamanın yasal temeli bu ek ödemeden kaynaklanıyor.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Bayramda çalışan ne kadar mesai alır? Kuruşu kuruşuna hesaplandı: Saat 13.00 detayı... 1

2026 Kurban Bayramı tatili kaç gün, arife günü mesaisi nasıl başlıyor?

2026 yılı takvimine göre Kurban Bayramı tatili, 26 Mayıs Salı günü saat 13.00 itibarıyla resmi olarak başladı. İş Kanunu kapsamında arife günü öğleden sonraki süre yarım günlük resmi tatil statüsünde değerlendirilirken, bayramın birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri ise tam gün genel tatil kabul ediliyor. Bu doğrultuda toplam tatil süresi 4,5 gün olarak hesaplanıyor.

Burada işçiler için en kritik dönemeç arife günü saat 13.00’ten sonraki mesailer oluşturuyor. İşçi, arife günü saat 13.00’ten sonra ne kadar süre çalışırsa çalışsın, yarım günlük genel tatil çalışması yapmış sayılıyor ve buna bağlı olarak yarım günlük ilave ücret almaya hak kazanıyor. Bayramın takip eden diğer dört tam gününde yapılan çalışmalarda ise her bir gün için ayrı ayrı birer günlük ilave ücret ödenmesi zorunluluk taşıyor.

En büyük yanılgı: Bayram mesaisi ile fazla çalışma aynı şey mi?

Çalışma hayatında en sık düşülen hatalardan biri, bayram günü yapılan çalışma ile haftalık fazla mesai kavramlarının aynı yasal torbaya konulmasıdır. Oysa bu iki durum tamamen farklı hukuki zeminlere dayanıyor. Normal şartlarda fazla mesai ödemesi, işçinin haftalık 45 saati aşan çalışmaları için hafta içi yüzde 50, hafta sonu ise sözleşmeye göre daha yüksek oranlarda artırımlı ödenmesini öngörür.

Bayramda çalışan ne kadar mesai alır? Kuruşu kuruşuna hesaplandı: Saat 13.00 detayı... 2

Ulusal bayram ve resmi tatillerde ise işçi zaten çalışmasa da hak edeceği ücretin üzerine ekstra bir yevmiye daha aldığı için otomatik olarak iki kat ücret etkisi ortaya çıkar. Eğer bir işçi, bayramın olduğu hafta boyunca toplamda 45 saatlik yasal çalışma süresini de aşarsa; hem genel tatil ücretini hem de haftalık fazla mesai ücretini ayrı ayrı almaya hak kazanır. Yani iki hak ediş birbirine engel teşkil etmez.

Asgari ücretli bir çalışan bayramda ne kadar alacak? İşte net hesap.

2026 yılı için uygulanmakta olan net asgari ücret 28.075 TL seviyesinde bulunuyor. Bu veri üzerinden yola çıkıldığında asgari ücretli bir çalışanın günlük net hak edişi yaklaşık 935,83 TL, arife gününe denk gelen yarım günlük ücreti ise 467,92 TL olarak hesaplanıyor.

Bayram süresince izin yapmayarak çalışan bir asgari ücretlinin alacağı ek ödemeler şu şekilde listeleniyor:

Arife Günü (Saat 13.00’ten sonra) Çalışma Karşılığı: 467,92 TL

Bayramın 4 Günü Boyunca Çalışma Karşılığı: 935,83 TL x 4 = 3.743,32 TL

Toplam İlave Genel Tatil Ücreti: 4.211,24 TL

Bayramda çalışan ne kadar mesai alır? Kuruşu kuruşuna hesaplandı: Saat 13.00 detayı... 3

Bu hesaplama doğrultusunda; arife günü öğleden sonra ve bayramın 4 günü boyunca normal vardiyasında çalışan, ancak haftalık 45 saati aşmayan net asgari ücretli bir emekçinin, ay sonunda banka hesabına yatacak toplam net tutar 32.286 TL seviyesine ulaşıyor. Eğer bu yoğun çalışma temposu içinde haftalık yasal çalışma süresi olan 45 saat aşılmışsa, aşan kısımlar için fazla mesai ücretleri de bu rakamın üzerine ayrıca ilave ediliyor.

Kaynak: Dünya Gazetesi

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Muhteşem Yedili'nin kârı yüzde 74 arttı! 239 milyar doları aştıMuhteşem Yedili'nin kârı yüzde 74 arttı! 239 milyar doları aştı
Gram altın güne düşüşle başladı: 6 bin 457 liradan işlem görüyorGram altın güne düşüşle başladı: 6 bin 457 liradan işlem görüyor

Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı mesai
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump ilk defa o ülkeyi hedef aldı: "Yoksa havaya uçuracağız"

Trump ilk defa o ülkeyi hedef aldı: "Yoksa havaya uçuracağız"

Kemal Kılıçdaroğlu istifası! Milletvekillerinin danışmanları görevlerini bıraktı

Kemal Kılıçdaroğlu istifası! Milletvekillerinin danışmanları görevlerini bıraktı

Crystal Palace finalde Vallecano'yu devirerek şampiyon oldu!

Crystal Palace finalde Vallecano'yu devirerek şampiyon oldu!

Aradığı aşkı onda buldu! 13 yaş küçük sevgilisi bakın kimmiş

Aradığı aşkı onda buldu! 13 yaş küçük sevgilisi bakın kimmiş

EYT'de yeni gelişme! Bir belgeyle emeklilik yolu yeniden hesaplanacak

EYT'de yeni gelişme! Bir belgeyle emeklilik yolu yeniden hesaplanacak

Emekli için '82 bin 500 TL' rakamı: Rekabet kızıştı

Emekli için '82 bin 500 TL' rakamı: Rekabet kızıştı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.