Ankara'da yaptığı tekneyle Türkiye'yi geziyor: 'Çok ucuza mal olan bir yöntem'

Ankara Yelken Kulübü üyesi, elektrik elektronik mühendisi 60 yaşındaki Bülent Kale, 2018 yılında kendi yaptığı teknesiyle Türkiye'ye geziyor.

Bursalı Bülent Kale, lise yıllarında başlayan deniz tutkusuyla birlikte yelken sporuyla tanıştı. Bursa’da yarışlara katılan Kale, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü okudu. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra iş nedeniyle Ankara'ya yerleşen Kale'nin deniz tutkusu hiç bitmedi.

Ankara Yelken Kulübü'ne üye olan Kale, Mogan Gölü'nde yelken seyrini sürdürdü. Kendi teknesiyle tüm kıyıları dolaşma hayali kuran Kale, 2018 yılında bir İngiliz firmasıyla iş birliği yaparak 6,5 metre uzunluğundaki ‘Vira Vira’ isimli tekneyi inşa etti. Kale, kendi yaptığı teknesiyle şimdiye kadar Marmara ve Karadeniz’i gezdi.

'HAYALİM TÜM KIYILARI GEZMEK'

Denizciliği, özellikle yelkeni hiç bırakmadığını belirten Bülent Kaptan, "Bu nedenle kendi teknemi yaptım. Bir plan satın alarak, bütün dünyada çokça kullanılan, çok da ucuza mal olan bir yöntemle, ahşap epoksi yöntemiyle teknemi 3 yılda tamamladım. 30 yıldır aktif yelkenin içindeyim. Yarışlara girdim Bursa'da. Daha sonra yarışlardan ziyade yelkende gezmeyi tercih ettim. O daha çok zevk veriyor bana. Yelkenli seyahat tüm dünyada kabul görmüş gezi için. Dünya turu yapanlar var özellikle. Böyle bir uğraş. Ben de çok seviyorum. En son teknemi buradan Karadeniz'e Batı Karadeniz turu yapmak üzere arabayla çekerek Akçakoca'ya götürdüm. Akçakoca'dan İstanbul'a kadar yelkenle seyir yaptım" dedi.

Karadeniz turunda Kefken'de fırtınaya yakalandığını anlatan Kale, "Yanımda kızım vardı. Kızımın da pek deniz tecrübesi yoktu. Hem onu idare etmek, korkusunu hafifletmek, hem de tekneyi emniyetli bir şekilde bir sonraki limana ulaştırmam gerekiyordu. Oldukça zor, sıkıntılı anlar yaşadık; ama sonunda başardık. Şimdi o anları tebessümle gülümseyerek anımsıyorum. Hayalim elbette kendi yaptığım tekne ile yurdumuzun 3 tarafındaki 4 denizimizi, bütün bu kıyıları gezmek dolaşmak" diye konuştu.

Kaynak: DHABu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

