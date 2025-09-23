Ankara'daki konser soruşturmasında yeni detay! Evren Müzik ve Enfest Organizasyon sahipleri gözaltında

MYNET ÖZEL | Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) yönelik bu sabah saatlerinde başlatılan operasyon Türkiye'nin gündemine oturdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'konser' soruşturmasında yer alan iddialara göre kamu; toplam 32 konserde kamu büyük zarara uğratıldı.

"154 MİLYON 453 BİN LİRALIK ZARAR" İDDİASI

Başsavcılık açıklamasında; İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen rapor, MASAK ve Sayıştay incelemesi ile bilirkişi raporlarında 32 konserde kamunun 154 milyon 453 bin lira zarara uğratıldığı anlatıldı.

13 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında üçü görevden alınmış altı belediye görevlisi, 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

TANINMIŞ İSİMLER DE GÖZALTINDA

Söz konusu konser soruşturması bir anda gündeme otururken; dikkat çeken gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Son olarak, organizasyon dünyasının tanınmış 3 ismin de gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Mynet'in edindiği bilgilere göre; Evren Müzik’in sahibi Onur Evren ve eşi Sıla Evren ile Enfest Organizasyon’un sahibi Selahattin Çelikkaya soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

NEREDEYSE BÜTÜN KONSERLERİ ORGANİZE ETMİŞ

Özellikle Enfest Organizasyon’un, başkentteki konserlerin tamamına yakınının organizasyonunu üstlendiği iddia ediliyor.

Savcılığın yürüttüğü soruşturmanın kapsamının genişleyebileceği ifade edilirken, gözaltına alınan isimlerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.