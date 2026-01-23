FİNANS

Ankara'nın gündemi emekli aylıkları! MHP'den 'düzenleme' açıklaması geldi

En düşük emekli aylığı Meclis'ten geçerek 20 bin TL oldu. Refah payı ve seyyanen zam gibi detaylar emekliler için konuşulmaya devam ederken MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'dan önemli bir açıklama geldi. Ersoy, "Atılacak adımların hem emeklilerimizin refahını artıracağına hem de sosyal dengeyi güçlendireceğine inanıyoruz" sözlerini kullandı.

Emekli aylıklarına gelen zamlar geçim sıkıntısının konuşulmasını sonlandırmıyor. En düşük emekli aylığının 20 bin TL olmasının ardından emeklilerin ilk gündemi maddi sorunlar. Muhalefetin yanı sıra hükümetin de gündemi emeklinin geçim derdi. Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin emekli aylıkları ile ilgili açıklaması dikkat çekmişti.

BAHÇELİ "SEFALET" ÜCRETİ DEMİŞTİ

Bahçeli, "En düşük emekli maaşı alan kardeşlerimizin sefalet ücretine değil en azından insanca yaşayabilecekleri bir seviyeye taşınmasını gündeme getirmiştim. Şu hususu ama, fakat demeden tekrar ediyorum: Sözlerimin sonuna kadar arkasında ve emeklilerimizin yanındayım" sözlerini kullanmıştı.

ÖZEL ANAYASA MAHKEMESİNE GİDİYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise bugün en düşük emekli aylığı ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Özel, en düşük emekli aylığının da bulunduğu kanun için Anayasa Mahkemesine gideceklerini ifade ederek, "Emeklinin halini sembolize eden tabutun AK Parti zoruyla kürsüye çıkarılmamasını kabul etmediler. Emekliyi o tabutun içine sokanlar artık sokağa çıkacak halde değildir. O yüzden bu reaksiyonu gösteriyorlar" dedi.

"ORTAK SORUMLULUK"

TBMM'de bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz alan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin emekli maaşı alan vatandaşlarla ilgili çağrısının beklentileri karşılayacağını ifade ederek:

"Genel başkanımızın da partimizin son iki grup toplantısında ifade ettiği üzere; en düşük emekli maaşı alan vatandaşlarımızın sefalet ücretine mahkûm edilmemesi, insanca yaşayabilecekleri bir seviyeye ulaştırılması önemli bir sosyal sorumluluktur. Yıllarca ülkemize hizmet etmiş, üretmiş ve değer katmış emeklilerimizin yaşam şartlarının iyileştirilmesi hepimizin ortak sorumluluğudur"

EMEKLİ AYLIKLARI DÜZENLENECEK Mİ?

Bahçeli'nin çağrısını hatırlatan Ersoy, ekonomik imkanlar doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapılacağına inandıklarını ifade ederek şu sözleri sarf etti:

"Devletimizin imkânları ve ekonomik gerçekler doğrultusunda, Sayın Genel Başkanımızın bu konudaki hassas çağrılarının ardından gerekli düzenlemelerin yapılacağından hiçbir şüphemiz yoktur. Atılacak adımların hem emeklilerimizin refahını artıracağına hem de sosyal dengeyi güçlendireceğine inanıyoruz"Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

