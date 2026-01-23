FİNANS

Özel'den en düşük emekli maaşına ilişkin açıklama: 'Anayasa mahkemesine taşıyacağız'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren kanuna ilişkin konuştu. Özel, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren kanunun Anayasa’nın insanca yaşam, eşitlik, adalet ve hukuk devleti ilkelerine aykırı olduğunu belirterek, düzenlemeyi kesinlikle Anayasa Mahkemesi’ne götüreceklerini açıkladı.

Cansu Akalp

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren kanuna ilişkin, "Kanunu kesinlikle Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağız. Bu kanun, Anayasanın insanca yaşama hakkından tutun da eşitlik ilkesine, adalete, hukuk devletine ve sağlık hakkına, Anayasanın neredeyse tüm maddelerine aykırılık teşkil eden vicdansız bir kanundur" dedi.

Özel, TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kabul edilmesinin ardından, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bir gazetecinin genel kurulda çıkan tartışmalara ilişkin sorusunu yanıtlayan Özel, "İçerideki yüksek tansiyon sokaktaki reaksiyon ve tepkinin AK Parti milletvekilleri üzerinde oluşturduğu baskıdan başka bir şey değildir. Bir grup başkanvekilinin, sokaktaki durumu anlatmak için kürsüye götürülmek istenen materyale saldırması Meclis'te görülmüş iş değildir." diye konuştu.

"EMEKLİYİ O TABUTUN İÇİNE SOKANLAR ARTIK SOKAĞA ÇIKACAK HALDE DEĞİLDİR"

Özel, emeklilere 20 bin lira maaşı reva gören bir anlayışı savunmanın zor olduğunu, bunu savunan hiç kimsenin psikolojisinin normal olamayacağını söyledi.

İktidarın oylamada ellerini emekliden yana değil, emeklinin karşısında kaldırdığını iddia eden Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Sokağa çıkacak halleri, kullandıkları oyu savunacak durumları olmadığı için de şiddete başvuruyorlar. Grubumuz son derece sakin kaldı, emeklinin halini sembolize eden tabutun AK Parti zoruyla kürsüye çıkarılmamasını kabul etmediler. Emekliyi o tabutun içine sokanlar artık sokağa çıkacak halde değildir. O yüzden bu reaksiyonu gösteriyorlar."

"KANUNU ANAYASA MAHKEMESİ'NE TAŞIYACAĞIZ"

Özel, emekliler ile ilgili verdikleri mücadelenin Meclis evresinin bittiğini, bundan sonra mücadelelerini sokaklarda ve meydanlarda sürdüreceklerini bildirdi.

Kanunu Anayasa Mahkemesine taşıyacaklarını da dile getiren Özel, şunları kaydetti:

"Kanunu kesinlikle Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağız. Bu kanun, Anayasanın insanca yaşama hakkından tutun da eşitlik ilkesine, adalete, hukuk devletine ve sağlık hakkına, Anayasanın neredeyse tüm maddelerine aykırılık teşkil eden vicdansız bir kanundur. Bu vicdansızlığı mutlaka Anayasa Mahkemesine götüreceğiz. Eğer ki devlet bir asgari ücret belirliyorsa, bir esnaf asgari ücretin bir lira altında dahi birine maaş veriyorsa ve buna ceza veriyorsa, devlet kendi emeklisine asgari ücretin altında maaş ödeyemez."

